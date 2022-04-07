07 апреля 2022, 18:25

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на проезд фур по Военно-Грузинской дороге сняты, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, а также по Транскавказской магистрали был запрещен вечером 5 апреля в связи с непогодой. Сегодня утром движение легковых машин и автобусов через КПП "Верхний Ларс" было возобновлено, сообщили в Управлении МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, открыто движение для всех видов транспорта сообщило сегодня в 17.00 мск управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 18.10 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. В противоположном направлении выстроилась очередь из фур и легковых машин. Несколько легковых автомобилей видно на самом пропускном пункте. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха +0, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. Ночью будет идти снег, температура снизится до -4, скорость ветра – до 1 м/с. 8 апреля осадков не ожидается, потеплеет до +1, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 апреля 2022, 19:20

07 апреля 2022, 17:45

07 апреля 2022, 16:47

07 апреля 2022, 15:59

07 апреля 2022, 15:05

  • Беженцы из Нагорного Карабаха потребовали вернуть их на родину

    Бессрочную сидячую акцию протеста объявили у Офиса ООН в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха. Они заявили, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточно усилий в решении карабахской проблемы и препятствуют вмешательству международных структур, а также призвали создать условия для компактного проживания в Армении карабахских беженцев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи