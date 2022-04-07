Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин

07 апреля 2022, 12:01

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Остается в силе запрет на проезд большегрузных автомобилей на участке Владикавказ - Ларс, движение легковых машин и автобусов возобновлено, сообщили в Управлении МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, а также по Транскавказской магистрали был запрещен вечером 5 апреля в связи с непогодой. 6 апреля были сняты ограничения на проезд по Транскаму.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге возобновлено после расчистки трассы от снега. Ограничения на проезд этих видов транспорта были сняты сегодня в 11.00 мск. Однако для большегрузов дорога пока остается закрытой, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 11.50 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. В противоположном направлении выстроилась очередь из фур и легковых машин. Несколько легковых автомобилей видно на самом пропускном пункте. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха +0, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. Ночью будет идти снег, температура снизится до -4, скорость ветра - до 1 м/с. 8 апреля осадков не ожидается, потеплеет до +1, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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