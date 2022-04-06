Транскам открыт для всех машин

06 апреля 2022, 12:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сняты ограничения на проезд по Транскавказской магистрали, которая была закрыта в связи с непогодой, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, а также по Военно-Грузинской дороге был запрещен вечером 5 апреля в связи с непогодой.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

"Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов транспорта, без ограничений", - цитирует сегодня пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире идет дождь при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Такая же погода ожидается ночью. 7 апреля - без осадков, температура повысится до +7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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