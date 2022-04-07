07 апреля 2022, 06:54

Село в Грузии заблокировано после оползня

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за проливных дождей оползень сошел на трассу в горном районе Они на севере Грузии, после чего оказалось заблокированы жители села Соргити, сообщили местные власти.

По данным властей района Они, после проливных дождей на дорогу, которая соединяется муниципалитет с селом  Соргити, сошел оползень после чего трасса оказалась перекрыта, а село заблокировано.

Дорожные службы приступили к расчистке трассы, одновременно ведутся работы по организации объездного пути, передал вечером 6 апреля на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Инцидент произошел в горной области Рача, по данным местных властей, 6 апреля другой оползень полностью перекрыл дорогу в центре района Они, информировал вечером 6 апреля "Sputnik Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта 2021 года оползень в Тбилиси произошел после строительства дороги к элитным домам. Местные жители вышли 28 марта 2021 года на протест, во время которого заявили, что оползень на возвышенности Вашлиджвари возник из-за строительства дороги к элитному жилью на озере Лисистба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Лентехи слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет +1 градус, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 8 апреля ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге", "Восстановлена разрушенная наводнением дорога в пригороде Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 апреля 2022, 07:29

07 апреля 2022, 05:59

07 апреля 2022, 04:40

07 апреля 2022, 03:40

07 апреля 2022, 02:40

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