Улица сельского поселения Долаково. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/adm.dolakovo/

05 апреля 2022, 11:00

Ингушский чиновник заподозрен в мошенничестве с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава сельского поселения Долаково присвоил земельные участки, причинив бюджету ущерб в 900 тысяч рублей, предположили следователи.

По данным следствия, 13 июня 2017 года подозреваемый внес в выписки из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности ему и его супруге на праве бессрочного пользования участков общей площадью 4000 квадратных метров в Долаково. На основании этих документов было зарегистрировано право собственности на указанные земельные участки, кадастровая стоимость которых составляет около 900 тысяч рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

64-летний глава администрации Долаково подозревается в мошенничестве (части 3 статьи 159 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2021 года суд в Магасе признал виновным главу администрации Насыр-Кортского округа Назрани в хищении земельных участков на 1,2 млн рублей и приговорил его к трем годам заключения.

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Примечание:

"Замдиректора фирмы в Ингушетии получил реальный срок по делу о мошенничестве с жильем для сирот", "Сотрудник МЧС Ингушетии осужден за незаконное получение жилищного сертификата", "Сотрудница налоговой из Ингушетии заподозрена в хищении пяти миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 апреля 2022, 10:29

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