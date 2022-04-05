Ингушский чиновник заподозрен в мошенничестве с землей

05 апреля 2022, 11:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава сельского поселения Долаково присвоил земельные участки, причинив бюджету ущерб в 900 тысяч рублей, предположили следователи.

По данным следствия, 13 июня 2017 года подозреваемый внес в выписки из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о принадлежности ему и его супруге на праве бессрочного пользования участков общей площадью 4000 квадратных метров в Долаково. На основании этих документов было зарегистрировано право собственности на указанные земельные участки, кадастровая стоимость которых составляет около 900 тысяч рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

64-летний глава администрации Долаково подозревается в мошенничестве (части 3 статьи 159 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2021 года суд в Магасе признал виновным главу администрации Насыр-Кортского округа Назрани в хищении земельных участков на 1,2 млн рублей и приговорил его к трем годам заключения.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.