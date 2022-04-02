Более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

02 апреля 2022, 10:43

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За сутки границу России в Ростовской области пересекли свыше 14,5 тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили пограничники.

Как информировал "Кавказский узел", 1 апреля в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 15 тысяч беженцев, а днем ранее – свыше 16 тысяч.

За сутки в Ростовскую область беженцы прибывали с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), а также из Мариуполя, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 14,5 тысячи граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей.

"Кавказский узел" сообщал, что после того, как беженцы из ЛНР и ДНР прибыли в Ростовскую область, некоторые из них пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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