Власти временно сохранили пригородные автобусные маршруты в Волгограде

30 марта 2022, 21:25

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Свидетельства на перевозки по пригородным маршрутам в Волгограде продлены на год, сообщила сегодня областная администрация. Сохранения существующей схемы движения в регионе добиваются местные перевозчики, начавшие сбор подписей под обращением к губернатору с требованием публичного обсуждения намечаемого сокращения маршрутов.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта стало известно, что администрация Волгограда оставила маршрут № 83 в Красноармейском районе города после вмешательства прокуратуры, УФАС и возмущения жителей. Жители Красноармейского района собрали почти четыре тысячи подписей под коллективным обращением к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову о работе маршрута №83.

О том, что в Волгоградской области сохранится схема движения пригородных автобусов, корреспонденту "Кавказского узла" сегодня сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.

"Действия свидетельств на право осуществления перевозок по регулируемым маршрутам продлены на 12 месяцев, – сообщили в пресс-службе. – Речь идет о действующих маршрутах в направлениях Волгоград-Волжский, Волгоград-Краснослободск, Волгоград-Светлый Яр, Волгоград-Городище. Маршрутные такси на данных направлениях будут ходить по прежнему расписанию и схеме. Решение о продлении лицензий принято в интересах жителей волгоградского региона".

Сегодня же в Волгограде прошло второе заседание "круглого стола", на котором обсуждалась проблема сокращения автобусных маршрутов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Российского общенародного союза" Дмитрий Стрельников. На встрече присутствовали трое владельцев маршрутов, депутаты от ЛДПР и КПРФ, представитель движения автомобилистов России.

Стрельников отметил, что заявил сегодня о начале сбора подписей под обращением к губернатору за общественное обсуждение изменения маршрутов.

В подписном листе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится о требованиях "настоящих общественных обсуждений при решении властей изменить какой-либо пассажирский маршрут". "За последние годы прошла целая волна сокращений удобных маршрутов. Чаще всего их режут пополам или убирают, вынуждая нас ездить с пересадками. А значит, платить больше за проезд и добираться дольше до нужного места. Это все делает региональная и городская власть от нашего имени и якобы в наших же интересах", – сказано в обращении.

По словам Стрельникова, он намерен распространить подписные листы в маршрутках, и в соцсетях, собирать подписи планируется до 1 июня.

Первый "круглый стол" с участием волгоградских перевозчиков прошел 25 марта. На нем перевозчики заявили о планируемом сокращении в городе ряда маршрутов, что увеличит расходы населения на проезд и создаст неудобства. Планы по сокращению и отмене маршрутов должны обсуждаться публично, считают они.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других транспортных проблемах в Волгограде. Так, 7 декабря 2021 года более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Таксисты пригрозили забастовкой, если эти требования не будут удовлетворены. Водители отказались перевозить пассажиров и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании "Яндекс" прозрачных условий работы и расчетов, один из участников акции был задержан за организацию публичного мероприятия. После забастовки в Волгограде на четырех таксистов были заведены административные дела.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.