Участники забастовки таксистов. Волгоград, 13 декабря 2021 г. Фото Ольги Черкасовой для "Кавказского узла"

13 декабря 2021, 18:37

Административные дела заведены на четырех таксистов после забастовки в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре участника забастовки таксистов в Волгограде предстанут перед судом по административным делам об организации несогласованного мероприятия. Компания "Яндекс" заявила, что не получала уведомлений о недовольстве водителей сотрудничеством.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Таксисты пригрозили забастовкой, если эти требования не будут удовлетворены. Водители отказались сегодня утром перевозить пассажиров, и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании "Яндекс" прозрачных условий работы и расчетов, один из участников акции был задержан за организацию публичного мероприятия. Юрист подчеркнула, что отношения между водителями такси и агрегаторами не являются трудовыми, и таксисты никак законодательно не защищены.

В Дзержинский районный суд Волгограда поступили четыре административных дела об организации публичного мероприятия на парковке у ТРЦ "Мармелад" без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (часть 2 статьи 20.2 Кодекса России об административных правонарушениях), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

К административной ответственности привлекаются четыре человека в возрасте от 32 лет до 51 года, проинформировала Вальковская. По ее словам, статья предусматривает для граждан административный штраф от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток. 

Полицейские начали задерживать участников забастовки сразу после окончания акции у ТРЦ "Мармелад", сообщил один из участников забастовки таксистов Александр. "На парковке оставалось несколько человек, и начали задерживать. Знаю, что задержали блогера, который снимал забастовку", - сказал он.

Компания "Яндекс" заявила о штатной работе в Волгограде. "В Волгограде сервис продолжает работать без изменений, водители выходят на линию и выполняют заказы. Пользователи могут увидеть это, вызвав такси через приложение "Яндекс Go" из любой точки города. Мы не получали данных от наших партнёров по поводу неудовлетворительных условий сотрудничества, однако, видим подобные обсуждения в соцсетях и СМИ. Мы не знаем, имеют ли эти люди отношение к такси, в том числе к нашему сервису", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании.

Примечание:

"Водители такси и маршруток пожаловались на подорожание газа в Волгоградской области", "Перевозчики в Волгограде поддержали протесты против "Платона"", "Водители маршруток в Волгограде потребовали от властей разрешения на работу".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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