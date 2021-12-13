Волгоградские полицейские сочли забастовку таксистов несогласованной акцией

13 декабря 2021, 14:29

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Водители сервиса "Яндекс такси" в Волгограде отказались сегодня утром перевозить пассажиров и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании прозрачных условий работы и расчетов, один из участников акции был задержан за организацию публичного мероприятия. Отношения между водителями такси и агрегаторами не являются трудовыми и таксисты никак законодательно не защищены, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Таксисты пригрозили забастовкой, если эти требования не будут удовлетворены. Сотни водителей такси в Волгограде решили начать сегодня забастовку, не добившись от компании "Яндекс" выполнения требований повысить тарифные планы и снизить комиссию.

На стоянке около ТРК "Мармелад" сегодня около 6:30 мск собрались водители такси, которые в час пик отказались от перевозки пассажиров. У въезда на стоянку и на самой стоянке дежурили несколько машин полиции, сообщил в 11:00 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Таксист задержан за организацию публичного мероприятия

Один из участников акции протеста таксистов был задержан на стоянке у ТРЦ "Мармелад". Видео задержания таксиста по имени Иван опубликовало издание "Высота 102" на своем YouTube-канале. "Я вам свои документы предоставил, я не оказываю сопротивления, я в нетрезвом состоянии? Нет. Я в маске, я не нарушаю ни один закон. Основания, почему вы меня сейчас задерживаете? Объясните, пожалуйста, причину", - сказал таксист.

В ответ полицейский пояснил, что таксист задерживается за организацию массового мероприятия, повлекшего нарушения общественного порядка. Таксист поинтересовался, какие нарушения общественного порядка они повлекли, и заявил, что он не организатор мероприятия, а задержание считает незаконным. К ним подошел майор полиции в штатском, который представился и указал, что имеются признаки нарушения статьи 20.2 КоАП. "Вы принимали участие в данном публичном мероприятии, это зафиксировано на видеозаписи. Сейчас у нас возникла необходимость доставить вас в отдел полиции №3 для получения объяснений", - заявил майор. После этого водителя отвели в полицейский автомобиль, следует из видео.

Водители такси пожаловались на низкие доходы и сложности в работе

Таксисты вышли на акцию из-за маленькой зарплаты, рассказал таксист Сергей. "В час мы получаем 125 рублей, работаем по 12 часов. "Яндекс" является монополистом, поэтому мы работаем в этой системе. На семью денег не хватает", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам водителя, утром он прекратил работу. "Насколько я знаю, забастовка запланирована на два часа. Выбрано это время, поскольку по заказам это самый час пик", - отметил он.

У бастующих "много требований", рассказал таксист Александр. По его словам, одно из требований, чтобы таксисты видели конечную точку заказа при его приеме. "Чтобы водители видели, куда едут. Водители приезжают, видят на месте конечную точку и уезжают, потому что оплата за поездку будет крайне низкой. Также не устраивает ценообразование. Я работаю в такси 25 лет. "Яндекс" диктует свои условия. 10 лет назад минимальная поездка стоила 100 рублей, сейчас – 39 рублей. А бензин подорожал. 10 лет назад он стоил 6 рублей, а сейчас – 50. На жизнь не хватает. У меня четверо детей".

Требования таксистов озвучил водитель Вадим. "Для начала агрегаторы должны позаботиться о том, чтобы предоставить полную информацию о заказе – это первое. Отменить все оценки в эконом-классе – поездка стоит 39 рублей и потом тебе недобросовестные пассажиры выставляют плохие оценки, если у них плохое настроение. Это влияет на доход водителя. Агрегаторы взяли на себя обязательство за короткие заказы проводить доплаты. Однако доплата не всегда приходит на счет. Это очень неприятно, когда ты 13 часов отпахал за рулем, а на следующий день просыпаешься, а у тебя на счету ноль", - отметил он.

Он отметил, что у ТРК "Мармелад" собралась полная парковка машин такси, бастующие также собрались сегодня в Советском районе Волгограда и у ТРК "Волгамолл" в Волжском.

Всю ответственность за поездку несет водитель, рассказал таксист Дмитрий. "Это вопрос юристам – почему такое происходит. Разве об этом не знает министерство транспорта – что у нас сумасшедшие переработки, что это не мы работаем по 12 часов, а нас вынуждают и не хотят с нами разговаривать. Убрали региональных представителей, которым мы задавали вопросы. Если "Яндекс" диктует нам условия труда, то он должен признать себя работодателем, чего он делать не хочет. "Яндекс" определил нам сдельно-премиальную оплату труда, по законодательству это возможно лишь при отношениях с работодателем. Мы никаких юридических отношений с "Яндексом" не имеем", - сообщил водитель.

Таксист Роман сказал корреспонденту, что зарабатывает 500-700 рублей в день. "Это не заработки. Думаю, обращение в Минтранс бесполезно – мы никому не нужны. Остается только бастовать, требуя понижения комиссий", - отметил он.

В контактном центре компании "Яндекс" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что все комментарии можно получить только по электронной почте. "Кавказский узел" направил запрос в пресс-службу компании по поводу требований таксистов, ответа пока не поступило.

Волгоградцы указали на сложность с заказом такси из-за забастовки

Жители Волгограда сообщили, что столкнулись с трудностями при вызове такси сегодня утром. Пытавшаяся сегодня уехать в магазин за покупками пенсионерка Валентина сказала корреспонденту, что не смогла оперативно сделать вызов такси. "Обычно минут 20 надо ждать, сегодня ждала час", - отметила она.

Студент Артем сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не дождался сегодня машины "Яндекс такси", и воспользовался такси "Ситимобил".

Проблемы с оплатой труда таксистов вызваны отсутствием регулирования

Отношения между таксистами и агрегаторами не являются трудовыми и таксисты никак законодательно не защищены, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

Агрегатор, используя интернет-платформу, предлагает неограниченному кругу субъектов выполнить определенное задание на основе открытого запроса. Таксисты не имеют никакого юридического отношения к агрегаторам, никакого соглашения между ними нет, между тем агрегаторы таксистов штрафуют и диктуют условия сотрудничества. На мой взгляд, здесь необходимо законодательное регулирование деятельности таксистов, перевод таксистов в трудовые отношения. Вся ответственность за то, что происходит в пути и за жизнь пассажиров сегодня лежит на водителе такси, а не агрегаторе. Между тем, нормы труда и отдыха таксистов не соблюдаются, они перерабатывают", - подчеркнул юрист.