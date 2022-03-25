Волгоградские перевозчики потребовали публичного обсуждения изменения маршрутов

25 марта 2022, 23:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Волгограда оставила маршрут № 83 в Красноармейском районе города после вмешательства прокуратуры, УФАС и возмущения жителей. Волгоградские перевозчики заявили, что в городе планируется сокращение ряда маршрутов, что увеличит расходы населения на проезд и создаст им неудобства. Планы по сокращению и отмене маршрутов должны обсуждаться публично, считают они.

Жители Красноармейского района собрали почти четыре тысячи подписей под коллективным обращением к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову о работе маршрута №83.

В обращении (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") жители отметили, что им "очень удобен нынешний маршрут №83, только он соединяет пос. Кирова с пос. Буревестник, до самой их "глубины".

"Иначе нам придётся ходить больше километра пешком, - говорится в обращении. - Этому маршруту больше 19 лет, он стал для нас родным. Мы крайне возмущены, что вопрос об его сокращении с 1 апреля решался без обсуждения с нами, народом, который им пользуется. Хотя в документе от Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который де факто инициировал сокращение маршрута, прямо сказано, цитата "с целью повышения качества транспортных услуг населению, удовлетворение существующих потребностях в перевозках". То есть, получается хождение километра пешком, вместо поездки в маршрутки это "повышение качества транспортных услуг"??? Чем меньше транспорта, тем больше его "услуг"… Мы настроены очень решительно. Для нас этот маршрут даже вопрос жизни. К примеру, подход в пос. Кирова с трассы, такой неудобный и опасный, что на нём, увы, нередко сбивают людей. И мы в ужасе от того, что нашим детям придётся идти по этой опасной извилистой дороге до дома и от, по несколько раз в день, если сократят 83 маршрут!!! Предложенный Облкомдортрансом "обрубок" 83 маршрута, не рентабельный, поэтому владелец будет вынужден уйти совсем. И мы даже если бы были настолько богаты, чтобы ездит до дома с двумя пересадками, все равно будем вынуждены ходить пешком по той смертельно опасной дороге".

В обращении содержится требование "или оставить всё как есть, или, как минимум, официальных настоящих общественных обсуждений, где будет право голоса у перевозчика маршрута №83 и не менее пяти постоянных его пассажиров".

Жительница Красноармейского района Волгограда Наталия сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обеспокоена планами властей сократить востребованный у жителей маршрут. По словам женщины, маршрутка очень нужна жителям поселка Кирова, чтобы они смогли добираться в центра района.

"Мы живем в частном секторе, и только на этой маршрутке можем вообще выбраться из своего поселка, - сказала она. - Если маршрутку уберут, придется очень далеко "пиликать" до дачного автобуса, чтобы уехать, либо три километра идти до бульвара Энгельса".

По словам женщины, жителей никто не спросил, удобно им будет или нет. "Решения принимают кулуарно, людям сообщают только задним числом, - сказал она. - Конечно, с людьми надо советоваться".

Жительница поселка Кирова Светлана Шашкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ежедневно возит сына-инвалида в спецшколу, расположенную на проспекте Столетова. "Не представляю, как возить с пересадками, и так тяжело возить, а с пересадками будет еще и дороже", - сказала женщина, отметив, что в эту школу возят детей еще несколько жителей поселка.

Жительница микрорайона Жилгородок Лариса Нестерова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители крайне негативно отнеслись к сокращению маршрута 46С осенью прошлого года.

"Осенью вдруг перестала ходить маршрутка, которая соединяла Жилгородок с Краснооктябрьским, Тракторозаводским районами, - сказала она. - Никакой альтернативы ей нет. Добраться в эти районы люди могут только с пересадками. А 46-ю маршрутку урезали, она ходит до центрального кладбища, а к нам не заходит. Администрация объясняет это тем, что в дачный период маршрутка доставляет дачников в поселок Латошинка, а когда на дачи никто не ездит, она, якобы, не востребована. Но это не так. С людьми никто не считается".

Комитет транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области в своем ответе работающему на 83 маршруте перевозчику Светлане Уткиной 10 марта сообщил, что "с целью повышения качества транспортных услуг населению, удовлетворения существующих потребностей в перевозках, рационального использования подвижного состава при обслуживании перевозчиками" разработал проект, согласно которому маршрут № 83 исключен из перечня межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок, подлежащих отмене, и отнесен к маршрутам, подлежащим изменению с 31 марта.

"Проект постановления прошел процедуру оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Волгоградской области (публичные консультации), в ходе которой поступило и было рассмотрено 30 предложений от хозяйствующих субъектов и граждан, в том числе от департамента городского хозяйства администрации Волгограда, - сообщил комитет, От также отметил, что по предложению департамента была изменена конечная остановка – с "автосервис "Москвич" на "ул. Пролетарская" в связи с тем, что маршрут № 83 дублирует другие маршруты.

Прокуратура Волгоградской области сообщила предпринимательнице, что областной комитет транспорта и дорожного хозяйства в июле 2021 года выдал предпринимательнице свидетельство об осуществлении перевозок до 31 марта, однако согласно части 5 статьи 39 ФЗ №220, такие свидетельства выдаются сроком не менее пяти лет, а значит, выдача свидетельства с усеченным сроком действия незаконна. По этим нарушениям прокуратура внесла представление в адрес облкомдортранса. В ответе прокуратуры отмечается, что направленное предпринимателю уведомлении об отмене межмуниципального маршрута № 83 в соответствии с документом планирования является неправомерным.

УФАС по Волгоградской области 15 марта вынесла предупреждение председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В предупреждении (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что ИП Уткиной С.В. созданы препятствия в осуществлении перевозок по маршруту № 83 "Автосервис "Москвич" - поселок Кирова" путем выдачи свидетельства об осуществлении перевозок со сроком действия до 31 марта, в действия комитета есть признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 15 ФЗ "О защите конкуренции". УФАС предупредила о необходимости выдать предпринимателю свидетельство не менее чем на пять лет.

Перевозчик Светлана Уткина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что получила уведомление о продлении права на перевозки буквально сегодня вечером, сразу после круглого стола, на котором перевозчики обсуждали свои проблемы.

"Нас оставляют, выдадут карты маршрута, потому что мы писали в антимонопольный, в прокуратуру, и они разобрались, - сказала она. – По идее, наш маршрут хотели заменить на другой, поскольку дали распоряжение другому перевозчику. Мы проводили собрание в поселке Кирова, где все люди единогласно проголосовали за то, чтобы этот маршрут остался, а не сокращался. Людям невыгодно. Маршрут сократили почти вполовину, людям пришлось бы ехать до Пролетарской, пересаживаться и ехать до Юбилейного, а с Юбилейного в Светлый Яр. Поселок Кирова относится к Светлому Яру – там больница и вся инфраструктура. Администрация написала, что проводила общественные обсуждения, но меня об этом не известили, сказали, что я должна была сама смотреть на портале. Я написала в прокуратуру, чтобы проверили, были обсуждения или нет. Они ответили, что вроде бы как были, но 83-го маршрута это вроде бы не касается. Маршрут этот востребованный, в июне будет 20 лет".

Представитель перевозчика маршрута № 260 рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрация Волгограда "хочет убрать пригородные маршруты с территории города - 260, 159, 123, 246".

"Наш маршрут № 260 идет с Волжского в кардиоцентр Волгограда, - сказал он. – Нас пока не отменили, но с 1 апреля хотят обрезать. По документу планирования, который приняли в 2017 году, нас должны закрыть. Нас поставили в реестр отмененных маршрутов – в 2022 году мы должны быть закрыты. Но пока нас решили оставить, потому что не могут заменить. С 1 апреля нас хотели обрезать – чтобы мы ездили из Волжского до Нижнего Тракторного. То есть, въезжаем в Волгоград, высаживаем пассажиров. Как кому добираться – не понятно. Власти объясняют это тем, что у них убыточные троллейбусы, городской транспорт. Мы возим волжан в кардиоцентр, в перинатальный центр, и студентов - в ВолГУ. Если нас обрежут, чтобы туда доехать, людям надо будет сделать две пересадки. То есть, альтернативы нет. Это не только удорожание проезда, но и увеличение по времени – на два часа. По прямой мы едем от Волжского до кардиоцентра за один час 50 минут, теперь время прибытия на работу увеличится на полтора – два часа. Возможно, преследуются интересы не только трамваев и троллейбусов, но и автобусного перевозчика "Питеравто". Наш маршрут легендарный - работает с 2010 года. Единственный прямой маршрут из Волжского на кардиоцентр и перинатальный центр. Ни один муниципальный волгоградский маршрут так не ходит даже с Тракторного. Ехать больным в кардиоцентр или беременным в перинатальный центр с двумя пересадками – это бред. Да и студенты небогатые, чтобы переплачивать. Никаких уведомлений по поводу урезания маршрута нам пока не выдали. Думаю, все в замешательстве, так как недовольство народа сильно растет".

Активист Дмитрий Стрельников сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что за сохранение маршрута 83 собрано почти четыре тысячи подписей, 3365 подписей отправлено сегодня губернатору, еще 400 подписей донесла сегодня работающая на 83-м маршруте перевозчик Светлана Уткина.

По словам Стрельникова, в Волгограде сегодня прошел круглый стол, на который собрались пять перевозчиков – 123, 160, 260, 159 и 83 маршрутов, которые власти планируют урезать или отменить.

"Нужно добиваться настоящих общественных обсуждений – чтобы власть реально обосновывала причины сокращений, - отметил он. – Проблема для владельцев в том, что их не уведомляют, вывешивают информацию на каком-то сайте, который мало кто смотрит. Так как владельцы не получают официальные уведомления, они даже не знают, что начались обсуждения. Все это сейчас решается без владельцев и без народа. Все решают по-тихому, а потом в СМИ объявляют о решении сократить. По идее, нужно менять еще и федеральный закон, который обяжет власти все эти значимые для народа изменения делать через общественные обсуждения и информирование в СМИ".

Сокращения маршрутов касаются жителей не одного района Волгограда, отметил активист. "Сокращают под предлогом экономической оптимизации все длинные маршруты, хотят все порезать, - сказал он. – Людям очень удобны длинные маршруты, и они пользуются ими. А муниципальные маршруты часто ходят полупустыми. Эти длинные маршруты урезают, чтобы заполнить муниципальные. Власти лишают людей права выбора, на чем ехать. Несколько маршрутов сегодня под вопросом, власти еще не решили, будут ли их сокращать. У перевозчиков нет уведомлений о сокращениях. Что касается 83-го маршрута, там хотели сократить его пополам, а вместо него пустить маршрут 83а. То есть шел классический рейдерский захват с использованием власти. Другие же маршруты сокращают для того, чтобы заполнить муниципальный транспорт – автобусы и троллейбусы, которые сейчас ходят полупустые, и пополнить бюджет".

По итогам круглого стола было принято решение продолжить обсуждение с приглашением партий и депутатов, сообщил активист. "В более расширенном формате все обсудим, - сказал он. – Также предложили администрации области и города выйти на реальные обсуждения, и заморозить текущие сокращения до того, как все это обсудим по-настоящему, взвесим все за и против. Пока все решается с точки зрения того, что нужно бюджету, а не людям, а люди вынуждены в три раза больше платить за проезд".

Четыре участника забастовки таксистов в Волгограде предстанут перед судом по административным делам об организации несогласованного мероприятия. Компания "Яндекс" заявила, что не получала уведомлений о недовольстве водителей сотрудничеством.

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал и о других транспортных проблемах в Волгограде. Так, 7 декабря 2021 года более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Таксисты пригрозили забастовкой, если эти требования не будут удовлетворены. Водители отказались перевозить пассажиров и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании "Яндекс" прозрачных условий работы и расчетов, один из участников акции был задержан за организацию публичного мероприятия. После забастовки в Волгограде на четырех таксистов были заведены административные дела.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.