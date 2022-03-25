Часть антиковидных ограничений отменена в Ингушетии

25 марта 2022, 05:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Ингушетии отменили режим самоизоляции и социальную дистанцию, но сохранили масочный режим и оставили за собой право давать разрешение на проведение массовых мероприятий.

Как сообщал "Кавказский узел", на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса, с 7 февраля школы в Ингушетии вернулись к очному формату обучения.

За сутки в Ингушетии не зафиксировано смертей от коронавируса, при этом общее число смертей от COVID-19 составляет 548. За сутки выявлены 30 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 40 087, следует из информации, опубликованной 24 марта на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ о повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Согласно поправкам, в регионе отменены режим самоизоляции и социальная дистанция, предъявление ПЦР-тестов или справки о вакцинации при посещении общественных заведений, и ограничения на посещение религиозных мероприятий, следует из сообщения, опубликованном вечером 24 марта на сайте главы Ингушетии.

При этом в Ингушетии сохранены масочный режим и профилактические меры, в том числе проведение дезинфекции. Кроме того, за властями закреплено право разрешить или запретить проведение массового мероприятия. До 1 мая массовые мероприятия с очным присутствием жителей проводятся по решению председателя правительства Ингушетии. При этом это решение будет согласовано с исполнительной властью и главным санитарным врачом по региону, сказано в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости коронавирусом в Ингушетии снизился на 8 процентов, информировал Минздрав региона. "В Ингушетии функционируют 175 коек в пяти медицинских организациях, в том числе 26 реанимационных. При этом свободный коечный фонд – 25 процентов", – сообщило министерство 24 марта на своем сайте.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.