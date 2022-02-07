07 февраля 2022, 10:45

Школьники в Ингушетии вернулись за парты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С сегодняшнего дня школы в Ингушетии вернулись к очному формату обучения. Но их администрация может самостоятельно принимать решения о закрытии на карантин отдельных классов, сообщила глава Минобрнауки региона Эсет Бокова.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса, в Ингушетии с 1 июля 2021 года в Ингушетии были ужесточены ограничения. В частности, школьники были переведены на дистанционное обучение, а люди старше 65 лет отправлены на самоизоляцию. Ограничения затем неоднократно продлевались. 11 января стало известно, что в республике выявлен первый случай появления омикрон-штамма. 22 января в регионе были ужесточены ограничения по коронавирусу.

Ученики дошкольных учреждений и школ в Ингушетии перешли от дистанционного формата к обычной форме обучения, сообщила сегодня министр образования и науки региона Эсет Бокова. "С 7 февраля школы и детсады региона вернулись к очной форме обучения с учетом всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором: обработка рук антисептиками, бесконтактный температурный контроль, дезинфекция всех поверхностей, ношение масок и соблюдение социальной дистанции", – привел "Интерфакс" слова Боковой.

Администрация школ имеет право самостоятельно принимать решение о переводе отдельных классов на дистанционный формат обучения, добавила министр.

За сутки в Ингушетии от коронавируса умерли два пациента, а общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 514. За сутки выявлены 358 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 33 311, следует из информации, опубликованной 6 февраля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а материалы о введении системы QR-кодов и его последствиях – на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Калиматов отказался продлевать нерабочие дни в Ингушетии", "Власти Ингушетии решили стимулировать вакцинацию дополнительными выходными", "Борьба с COVID-19 в четырех регионах СКФО названа неэффективной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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