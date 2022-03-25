Кампания по выборам парламента Абхазии проходит без скандалов

25 марта 2022, 03:23

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Избирательная кампания в Абхазии во втором туре парламентских выборов проходит менее масштабно и более спокойно, нежели в первом, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата. Выборы состоялись во всех 35 округах, депутаты были избраны в 17 округах, еще в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, в одном округе пройдут перевыборы. Оппозиция практически не будет представлена в Народном собрании, а в большинстве округов, где назначен второй тур выборов, не стоит ожидать реальной борьбы, за исключением округа в Новом Афоне, предположила журналист Изида Чаниа. Серьезная борьба во втором туре развернется Сухуме и Гагре, а в сельских округах власть спокойно проведет нужных ей кандидатов, но расклад сил в парламенте еще не предрешен, и власти придется побороться за парламентское большинство, возразил Рион Аргба.

Агитация во втором туре выборов проходит так же, как и первом, сказала редактор «Нужной газеты» Изида Чания. «Телевизионная агитация не ведется: время кончилось, как платное, так и бесплатное» - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из нарушений Чания отметила то, что, по ее данным, избирателей запугивают тем, что в кабинках для голосования на избирательных участках висят видеокамеры, на них фиксируют, за какого кандидата отдается голос. Кандидаты опасаются обращаться в Центризбирком с жалобами на нарушения, отметила журналистка.

Как правило, перед вторым туром выборов в Абхазии агитация становится менее масштабной и более спокойной, чем в первом туре, сказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария. "Это мы и наблюдаем сейчас. Агитация идет", - рассказал он.

Депутат парламента Рауль Лолуа, баллотирующийся по шестому округу в Сухуме, рассказал «Кавказскому узлу», что ведет активную агитацию в округе. «Агитация активная, сегодня я провожу встречу с избирателями», - отметил он. Лолуа сообщил, что договорился о сотрудничестве с кандидатом, занявшим третье место в первом туре. «Он записал видеообращение с призывом голосовать за меня, мы объединили предвыборные штабы» - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он сказал, что никакой телеагитации кандидаты сейчас не ведут. По словам Лолуа, с нарушениями в ходе избирательной компании во втором туре он не сталкивался. «Все происходит справедливо, в рамках закона. Обращений в ЦИК по этому поводу не было», - заявил он.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".