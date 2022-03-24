Движение по Транскаму разрешено до утра

24 марта 2022, 18:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд для всех видов автомобилей разрешен по Транскавказской магистрали до 10.00 мск 25 марта, сообщили североосетинские спасатели. МЧС Южной Осетии объявило о возобновлении проезда только для легковых автомобилей, призвав водителей большегрузов по возможности отложить поездку.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 22 марта Транскам был закрыт из-за непогоды. В тот же день все ограничения на движение по трассе были сняты. Сегодня в 10.00 мск движение по Транскаму вновь было запрещено из-за угрозы схода лавин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Движение по Транскаму открыто для всех машин, сообщило сегодня Управление МЧС по Северной Осетии. "В связи расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали и возможностью обеспечения безопасного проезда (...) разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 мск 24 марта до 10.00 мск 25 марта", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МЧС Южной Осетии сообщило о возобновлении движения по Транскаму только для легковых автомобилей. "С 18.00 мск 24 марта разрешено движение по Транскавказской автомагистрали до 10.00 мск 25 марта для легковых автомобилей. Водителям большегрузов по возможности не выезжать, если они технически не подготовлены к движению по снежному накату и гололеду, а также надеть цепи противоскольжения", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет -2 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 25 марта ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.