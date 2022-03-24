Транскам закрыт для всех машин

24 марта 2022, 12:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд по Транскавказской магистрали запрещен из-за угрозы схода лавин, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 22 марта Транскам был закрыт из-за непогоды. В тот же день все ограничения на движение по трассе были сняты.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Движение по Транскаму запрещено для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с угрозой схода снежных лавин <…> запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10 часов 00 минут 24 марта 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет -2 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 25 марта ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.