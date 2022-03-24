Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

24 марта 2022, 16:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 14.30 мск 23 марта Военно-Грузинская дорога была открыта для всех видов машин, но сегодня в 08.40 мск был введен запрет на выезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс".

Выезд всех видов транспорта из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" запрещен с 10.40 мск до особого распоряжения, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

Запрет введен в связи с ухудшением погоды в Грузии и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в публикации на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -10 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.