Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

24 марта 2022, 10:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение большегрузного транспорта через КПП "Верхний Ларс" запрещено в связи с непогодой.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд всех машин по Военно-Грузинской дороге был введен в Северной Осетии в 05.00 мск 22 марта. МЧС объяснило это ухудшением погоды в Грузии. Утром 23 марта был снят запрет на проезд легковых автомобилей и автобусов, а с 14.30 мск дорога была открыта для всех видов транспортных средств.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд грузовиков на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещен с 08.40 мск до особого распоряжения. Это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 10.25 мск, на въезде в Россию из Грузии видно несколько фур, на самом КПП стоят легковые автомобили. В противоположном направлении выстроились очереди из грузовиков и легковых машин, несколько автомобилей стоят на пропускном пункте. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 марта снегопад продолжится, температура понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.