Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

23 марта 2022, 16:46

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Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспортных средств, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд всех машин по Военно-Грузинской дороге был введен в Северной Осетии в 5 мск 22 марта. МЧС объяснило это ухудшением погоды в Грузии, сегодня утром запрет на проезд легковых автомобилей и автобусов был снят.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге возобновлено в 14.30 мск "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы более чем на 30 мест будут передвигаться по территории Грузии в тоннелях в одностороннем порядке, сообщило агентство "Новости Грузии" со ссылкой на департамент автомобильных дорог

Согласно изображению с веб-камер, на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 16.31 мск в направлении на выезд из России выстроилась очередь из большегрузов, а также легковых автомобилей. С другой стороны КПП видна очередь из легковых машин и микроавтобусов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -9 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 24 марта осадки прекратятся, температура понизится до -16 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.