Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов

23 марта 2022, 14:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снят запрет на выезд легковых машин и автобусов из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузных машин Военно-Грузинская дорога остается закрытой, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд всех машин по Военно-Грузинской дороге был введен в Северной Осетии в 5 мск 22 марта. МЧС объяснило это ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение легковых машин, автобусов и одноосных грузовиков разрешено по Военно-Грузинской дороге с 12.30 мск. При этом сохраняется запрет на выезд большегрузного автотранспорта через КПП "Верхний Ларс", сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения ослаблены в связи с расчисткой дороги на территории Грузии и с учетом рекомендаций пограничной полиции этой страны. Тем не менее МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок в этом направлении, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер, на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 14.19 мск в направлении на выезд из России выстроилась очередь из большегрузов, конца которой не видно из-за поворота дороги. С другой стороны КПП видны несколько легковых машин и микроавтобусов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -9 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 24 марта осадки прекратятся, температура понизится до -16 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.