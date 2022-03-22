Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты в связи с непогодой

22 марта 2022, 10:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение всех видов транспортных средств запрещено на Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога ранее была закрыта 18 марта. После отмены запрета на проезд, по состоянию на 20 марта, на пункте пропуска "Верхний Ларс" образовалась очередь из 400 большегрузных машин. Транскам был закрыт ранее с 13 по 17 марта из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погодных условий был введен сегодня с 05.00 мск для всех машин, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Также для всех видов транспорта с 09.00 мск сегодня закрыт проезд по Транскавказской автомагистрали. Это связано с угрозой схода снежных лавин на территории Южной Осетии, сказано в сообщении ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 10.30 мск, на выезде из России в Грузию выстроились очереди из фур и легковых автомобилей. Дорога в обратном направлении свободна. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -9 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура снизится до -14, скорость ветра - до 3 м/с. 23 марта также без осадков, температура вновь повысится до -9, скорость ветра - до 4 м/с. В Алагире сегодня днем снег с дождем при температуре -2 и скорости ветра 3 м/с. Ночью и днем 23 марта - без осадков, температура ночью понизится до -5, завтра днем будет -1, скорость ветра составит 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.