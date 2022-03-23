23 марта 2022, 18:44

Власти Махачкалы и Буйнакска сообщили о гибели двух военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руслан Бельчук из махачкалинского поселка Шамхал и Хизри Абдусаламов из Буйнакска погибли в боях на Украине. С начала спецоперации российских войск стало известно о гибели не менее 45 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров из Буйнакска погибли в боях на Украине, сообщила мэрия города.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Шамхал городского округа Махачкала Руслан Бельчук, сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"Сегодня встретился с родителями военнослужащего – Сергеем Валерьевичем и Камиллой Георгиевной. Передал им телеграмму со словами соболезнования от главы Дагестана Сергея  Меликова. Выразил соболезнования  от имени коллег и депутатов Махачкалинского городского Собрания.  Нами будет оказана помощь при установке монумента Руслану.  Именем Руслана Бельчука будет названа одна из безымянных улиц городского округа", - говорится в сообщении.

О гибели жителя Буйнакска Хизри Абдусаламова сообщила сегодня мэрия Буйнакска. "В ходе специальной операции на Украине погиб уроженец города Буйнакск, военнослужащий Абдусаламов Хизри Алиевич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 45 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 18.40 мск 23 марта официально подтверждена гибель не менее 144 уроженцев юга России, в том числе 98 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Буденновска оштрафован за дискредитацию армии", "Власти двух районов Северной Осетии сообщили о гибели земляков на Украине", "Слова о тысяче добровольцев на Украине вызвали сомнения в правдивости Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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