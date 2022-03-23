Власти Махачкалы и Буйнакска сообщили о гибели двух военных на Украине

23 марта 2022, 18:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руслан Бельчук из махачкалинского поселка Шамхал и Хизри Абдусаламов из Буйнакска погибли в боях на Украине. С начала спецоперации российских войск стало известно о гибели не менее 45 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров из Буйнакска погибли в боях на Украине, сообщила мэрия города.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Шамхал городского округа Махачкала Руслан Бельчук, сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"Сегодня встретился с родителями военнослужащего – Сергеем Валерьевичем и Камиллой Георгиевной. Передал им телеграмму со словами соболезнования от главы Дагестана Сергея Меликова. Выразил соболезнования от имени коллег и депутатов Махачкалинского городского Собрания. Нами будет оказана помощь при установке монумента Руслану. Именем Руслана Бельчука будет названа одна из безымянных улиц городского округа", - говорится в сообщении.

О гибели жителя Буйнакска Хизри Абдусаламова сообщила сегодня мэрия Буйнакска. "В ходе специальной операции на Украине погиб уроженец города Буйнакск, военнослужащий Абдусаламов Хизри Алиевич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 45 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 18.40 мск 23 марта официально подтверждена гибель не менее 144 уроженцев юга России, в том числе 98 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.