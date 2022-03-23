Мэрия Буйнакска сообщила о гибели на Украине двух военных

23 марта 2022, 14:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров из Буйнакска погибли в боях на Украине, сообщила мэрия города. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 43 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Аллаудин Бабаев похоронен в родном селе Касумкент Сулейман-Стальского района, сообщила районная администрация.

Уроженцы Буйнакска, военнослужащие Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров, погибли в ходе боев на Украине, сообщила администрация города в своем Telegram-канале 22 марта. В сообщениях не говорится, в каком звании они служили, сколько лет было погибшим, остались ли у них семьи.

Родным погибших направлены телеграммы от главы республики Сергея Меликова, он выразил соболезнования родственникам военных и заверил, что им будет оказана поддержка, указано в Telegram-канале администрации Буйнакска.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 43 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.10 мск 23 марта официально подтверждена гибель не менее 142 уроженцев юга России, в том числе 96 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.