23 марта 2022, 14:40

Мэрия Буйнакска сообщила о гибели на Украине двух военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров из Буйнакска погибли в боях на Украине, сообщила мэрия города. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 43 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Аллаудин Бабаев похоронен в родном селе Касумкент Сулейман-Стальского района, сообщила районная администрация. 

Уроженцы Буйнакска, военнослужащие Шамиль Расулов и Мухтар Абакаров, погибли в ходе боев на Украине, сообщила администрация города в своем Telegram-канале 22 марта. В сообщениях не говорится, в каком звании они служили, сколько лет было погибшим, остались ли у них семьи. 

Родным погибших направлены телеграммы от главы республики Сергея Меликова, он выразил соболезнования родственникам военных и заверил, что им будет оказана поддержка, указано в Telegram-канале администрации Буйнакска.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 43 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.10 мск 23 марта официально подтверждена гибель не менее 142 уроженцев юга России, в том числе 96 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти двух районов Северной Осетии сообщили о гибели земляков на Украине", "Слова о тысяче добровольцев на Украине вызвали сомнения в правдивости Кадырова", "Союзничество стало причиной мягкой реакции Делимханова на критику Ходаковского".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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