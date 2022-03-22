22 марта 2022, 16:50

Администрация Сулейман-Стальского района сообщила о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Аллаудин Бабаев похоронен в родном селе Касумкент Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 41 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", похороны младшего сержанта спецназа Курбана Мурадова, погибшего в ходе военной операции на Украине, прошли в селе Гамиях Новолакского района. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 16.30 мск 22 марта официально подтверждена гибель не менее 138 уроженцев юга России, 41 из которых – уроженцы Дагестана.

В Сулейман-Стальском районе простились с 24-летним лейтенантом Аллаудином Бабаевым, погибшим в ходе проведения спецоперации российских войск на Украине. Бабаев был заместителем командира роты, сообщила 21 марта районная администрация.

Аллаудин Бабаев родился 21 марта 1998 года в селе Касумкент Сулейман-Стальского района и был похоронен за день до своего 24-летия. На похоронах собрались родные, близкие, друзья и сельчане и руководство района. Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов выразил соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Слова о тысяче добровольцев на Украине вызвали сомнения в правдивости Кадырова", "Житель Волгоградской области погиб на Украине", "Идея бесплатного кафе для семей дагестанских военных вызвала споры в сети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 марта 2022, 17:41

  • Жители Азербайджана собрались у границы в Дагестане в ожидании отправки на родину

    В пункте временного размещения в Дагестане находятся 666 жителей Азербайджана, в том числе 46 женщин и 27 детей. сообщили в республиканском МЧС. Те, кому не хватило мест в лагере, вынуждены ждать открытия сухопутной границы в машинах и палатках, рассказали "Кавказскому узлу" азербайджанцы, которые пытаются вернуться домой. По их словам, они не понимают, с чем связано закрытие границ, если в Азербайджане сняты почти все антиковидные ограничения.

22 марта 2022, 16:36

22 марта 2022, 15:44

22 марта 2022, 15:36

22 марта 2022, 14:55

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