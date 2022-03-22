Спасатели приостановили поиски сноубордиста на Эльбрусе

22 марта 2022, 00:11

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Поиски пропавшего на склоне Эльбруса сноубордиста остановлены в связи с наступлением темноты, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда приступили к поискам сноубордиста, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Спасатели в поисках 60-летнего сноубордиста из Москвы безрезультатно обследовали восточную сторону склона Эльбруса в районе скалы Пастухова, передал 21 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисковые работы решено отложить в связи с наступлением темноты, пояснили спасатели. Возобновить поисково-спасательную операцию планируется с наступлением светлого времени суток 22 марта, говорится в сообщении.

Спасатели указали, что выше отметки 4 200 метров "маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах нет".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе днем 22 марта переменная облачность, температура -10 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 23 марта осадков также не ожидается, температура понизится до -20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.