22 марта 2022, 00:11

Спасатели приостановили поиски сноубордиста на Эльбрусе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поиски пропавшего на склоне Эльбруса сноубордиста остановлены в связи с наступлением темноты, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда приступили к поискам сноубордиста, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Спасатели в поисках 60-летнего сноубордиста из Москвы безрезультатно обследовали восточную сторону склона Эльбруса в районе скалы Пастухова, передал 21 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Поисковые работы решено отложить в связи с наступлением темноты, пояснили спасатели. Возобновить поисково-спасательную операцию  планируется с наступлением светлого времени суток 22 марта, говорится в сообщении.

Спасатели указали, что выше отметки 4 200 метров "маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах нет".

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в  Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе днем 22 марта переменная облачность, температура  -10 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 23 марта осадков также не ожидается, температура понизится до -20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Нашлись пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники", "Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей", "Курорт "Эльбрус" стал местом проведения соревнований по внетрассовому катанию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 марта 2022, 23:45

21 марта 2022, 23:26

  • Подача газа жителям Нагорного Карабаха прекращена

    Газоснабжение потребителей Нагорного Карабаха вновь остановлено, на фоне неблагоприятных погодных условий это создает дополнительные гуманитарные проблемы жителям, заявил информационный штаб непризнанной республики.

21 марта 2022, 23:12

  • Отстраненные из-за отказа вакцинироваться волгоградцы начали возвращаться на работу

    Жители Волгограда, отстраненные от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса, получают уведомления из отделов кадров своих предприятий с предложением вернуться, и некоторые из них уже приступили к работе. Несмотря на отмену обязательной вакцинации, в судах региона продолжаются процессы по искам тех, кто лишился работы в связи с отказом делать прививку, сообщил местный юрист.

21 марта 2022, 22:55

21 марта 2022, 22:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи