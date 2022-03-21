Спасатели вышли на поиски сноубордиста на склон Эльбруса

21 марта 2022, 19:34

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Шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда приступили к поискам сноубордиста, который сегодня около полудня поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь, сообщило МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сегодня в 17:20 мск в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова начались поиски сноубордиста.

Сноубордист поднялся на ратраке на высоту 4700 метров и с 12.00 не выходит на связь. В поисково-спасательных работах принимают участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и одна единица техники, говорится в сообщении в Telegram-канале управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что из 19 альпинистов, попавших 23 сентября 2021 года в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. К 11 октября 2021 года врачи отпустили домой всех альпинистов, госпитализированных после восхождения на Эльбрус. Следствие предположило, что организатор восхождения не учел недостаточную подготовку гидов и туристов к восхождению, а также климатические условия, кроме него обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, предъявлены четырем гидам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем ясно, температура -13 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 22 марта осадков также не ожидается, температура понизится до -22 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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