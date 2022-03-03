03 марта 2022, 16:45

Обвинения в гибели людей на Эльбрусе предъявлены гидам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следком России отчитался сегодня о завершении расследования дела о гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус в сентябре 2021 года. Следствие предположило, что организатор восхождения не учел недостаточную подготовку гидов и туристов к восхождению, а также климатические условия, кроме него обвинения в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, предъявлены четырем гидам.

Как писал "Кавказский узел", в связи с гибелью пяти альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя), организатора восхождения, петербургского бизнесмена Дениса Алимова задержали. Он написал явку с повинной и дал признательные показания. В сентябре 2021 года он был арестован, 22 декабря 2021 года суд отпустил его под домашний арест. 17 января суд отменил постановление о домашнем аресте и взял Алимова под стражу в зале суда.

Завершено расследование  уголовного дела  о гибели пятерых альпинистов во время восхождения на Эльбрус в сентябре 2021 года, отчитался сегодня Следком России.

По версии следствия, для восхождения на западную вершину горы Эльбрус организатор привлек инструкторов-проводников, некоторые из которых не соответствовали квалификационным требованиям по альпинизму и горному туризму, а количество инструкторов было меньше необходимого. Также организатор не оценил готовность группы к восхождению по уровню подготовки, амуницию, состояние здоровья и не принял во внимание климатические условия, которые в сентябре считаются неблагоприятными для восхождения, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Обвинение в  оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, которое повлекло  по неосторожности смерть двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), предъявлено организатору восхождения и четырем гидам, которые принимали участие в походе, указано в сообщении. 

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и  передачи в суд, проинформировал сегодня "Интерфакс"

Напомним, что из 19 альпинистов, попавших 23 сентября 2021 года в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. К 11 октября 2021 года врачи отпустили домой всех альпинистов, госпитализированных после восхождения на Эльбрус.

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии усилили контроль за восхождениями на Эльбрус", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов", "Власти анонсировали ужесточение требований к безопасности после трагедии на Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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