17 января 2022, 14:03

Организатор восхождения на Эльбрус взят под стражу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Денис Алимов, организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек, арестован в зале суда. Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил постановление суда первой инстанции о переводе Алимова по домашний арест, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", в связи с гибелью пяти альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя), организатора восхождения задержали. Организовавший восхождение группы альпинистов на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания. В сентябре 2021 года он был арестован, 22 декабря суд отпустил его под домашний арест.

Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил меру  организатору восхождения на Эльбрус Денису Алимову на заключение под стражей. "Ходатайство следователя управления СКР по Кабардино-Балкарии о продлении срока содержания Алимова под стражей удовлетворено.  Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда КБР отменила постановление об изменении меры пресечения на домашний арест", - процитировало ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Денис Алимов взят под стражу в зале суда, сообщил сотрудник Верховного суда Кабардино-Балкарии. "Срок содержания под стражей продлен до 24 февраля 2022 года включительно", - привел его слова "Интерфакс".

Напомним, что из 19 альпинистов, попавших 23 сентября 2021 года в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. К 11 октября 2021 года врачи отпустили домой всех альпинистов, госпитализированных после восхождения на Эльбрус.

Примечание:

"Смерть альпинистов вызвала вопросы о контроле восхождений на Эльбрус", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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