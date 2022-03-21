Суд отклонил иск Идрака Мирзализаде к МВД России

21 марта 2022, 20:33

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск стендап-комика Идрака Мирзализаде к МВД с просьбой признать незаконным решение о запрете ему въезда и пребывания в России на 14 лет. Мирзализаде просил сократить срок запрета на въезд в Россию до года.



Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что МВД исполнило решение Замоскворецкого суда, отменив Идраку Мирзализаде пожизненный запрет въезда в Россию и установив 14-летний срок. Срок запрета истекает 27 августа 2035 года, сообщил тогда его адвокат Сергей Бадамшин.

30 августа 2021 года МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде, отбывшему административный арест за шутку о ксенофобии. После этого Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию, а затем, по неподтвержденным данным, в Турцию. В октябре 2021 года Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск Мирзализаде и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ, а не пожизненный. Однако защиту это решение не удовлетворило, и она подала апелляцию. Мосгорсуд в декабре 2021 года отказался удовлетворить жалобу защиты Мирзализаде.

18 февраля Идрак Мирзализаде подал административный иск к МВД России, оспаривая запрет на въезд в Россию до 2035 года. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отклонил этот иск, сообщил адвокат комика Сергей Бадамшин.

"В удовлетворении иска суд отказал. Будем обжаловать решение", - сказал Бадамшин, слова которого приводит ТАСС.

На сайте суда указано, что рассмотрение иска Мирзализаде было назначено на сегодня, о решении информации в карточке дела нет.

В поданном 18 февраля иске Мирзализаде просил сократить установленный МВД срок запрета на въезд в Россию. "Мы просим суд признать незаконным решение МВД. Районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, то есть один год со дня окончания исполнения постановления", - рассказал тогда Сергей Бадамшин РИА Новости.

Российские государственные органы объявляют иностранных граждан нежелательными персонами формально и безапелляционно, нарушая международное право, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Напомним, причиной административного преследования, а затем и запрета на пребывание в России стала шутка Мирзализаде о проблемах с арендой жилья в Москве. После шутки о ксенофобах комик также подвергся нападению. Нападавшие потребовали принести извинения, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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