Мосгорсуд подтвердил запрет на въезд в Россию для Мирзализаде

09 декабря 2021, 22:03

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Суд отказался удовлетворить жалобу защиты этнического талыша Идрака Мирзализаде, который оспаривал запрет на въезд в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде, отбывшему административный арест за шутку о ксенофобии. После этого Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию, а затем, по неподтвержденным данным, в Турцию. В сентябре Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию. В октябре Замоскворецкого суд частично удовлетворил иск Мирзализаде и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ, а не пожизненный. Однако защиту это решение не удовлетворило, и она подала апелляцию.

Российские государственные органы объявляют иностранных граждан нежелательными персонами формально и безапелляционно, нарушая международное право, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу защиты Мирзализаде на решение Замоскворецкого райсуда, говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции. Решение районного суда было оставлено без изменения, жалобу – без удовлетворения, говорится в сообщении.

Жалоба защиты Мирзализаде поступила в Московский городской суд 25 октября, решение по ней вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Причиной административного преследования, а затем и запрета на пребывание в России стала шутка Мирзализаде о проблемах с арендой жилья в Москве. После шутки о ксенофобах комик также подвергся нападению. Нападавшие потребовали принести извинения, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".