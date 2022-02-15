Идрак Миралидзе. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=eywqdLKMlO8

15 февраля 2022, 19:06

Срок запрета на въезд в Россию комику Мирзализаде сокращен до 14 лет

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

МВД исполнило решение Замоскворецкого суда, отменив пожизненный запрет въезда в Россию талышскому комику Идраку Мирзализаде. Срок запрета истекает 27 августа 2035 года, сообщил его адвокат  Сергей Бадамшин.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа 2021 года МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде, отбывшему административный арест за шутку о ксенофобии. После этого Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию, а затем, по неподтвержденным данным, в Турцию. В сентябре Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию. В октябре 2021 года Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск Мирзализаде и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ, а не пожизненный. Однако защиту это решение не удовлетворило, и она подала апелляцию. Мосгорсуд в декабре 2021 года отказался удовлетворить жалобу защиты Мирзализаде.

Российские государственные органы объявляют иностранных граждан нежелательными персонами формально и безапелляционно, нарушая международное право, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

МВД сократило срок запрета на въезд в Россию комику Идраку Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

"Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Обжалуем это решение", - процитировало слова адвоката ТАСС.

На сайте МВД России на 18.35 мск не содержится подтверждения этой информации.

Причиной административного преследования, а затем и запрета на пребывание в России стала шутка Мирзализаде о проблемах с арендой жилья в Москве. После шутки о ксенофобах комик также подвергся нападению. Нападавшие потребовали принести извинения, но Мирзализаде отказался. По словам комика, за три недели до нападения он получил несколько тысяч угроз, а в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: "Идрак Мирзализаде — враг русского народа!".

Талыши (самоназвание — "толыш") — народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, указано в справке "Кавказского узла" "Талыши".

Примечание:

"Мирзализаде потребовал полной отмены запрета не пребывание в России", "Стендап-комики сочли формат выступления Лолаевой неприемлемым для России", "Юристы усомнились в перспективах Мирзализаде остаться в России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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