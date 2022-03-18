Власти Кубани смягчили антиковидные ограничения

18 марта 2022, 19:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Краснодарском крае разрешены работа боулингов и посещение читальных залов. Изменения не коснулись требований по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, сообщила сегодня администрация края.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Краснодарском крае были отменены антиковидные ограничения на работу фудкортов и детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах. Они были закрыты 20 марта 2020 года. Ранее власти Краснодарского края отменили обязательное предъявление QR-кодов при входе в торгово-развлекательные центры, рестораны и другие места массового пребывания людей

В Краснодарском крае внесены изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Так, с сегодняшнего дня разрешено посещать читальные залы библиотек, возобновляется работа боулингов, снимается ограничение для магазинов на число посетителей вв торговом зале. Также разрешено проведение детских спортивных и культурных мероприятиях, а гостиницам разрешено принимать группы детей из других регионов, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

Изменения не коснулись требований по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. "В крае до 30 мая 2022 года действует режим повышенной готовности, поэтому жители и гости региона должны соблюдать масочный режим в местах массового пребывания и социальную дистанцию не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Краснодарском крае выявлен 921 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 243 694. За сутки умерли восемь пациентов с COVID-19, с начала пандемии - 10 590 человек, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а новости о введении системы QR-кодов и его последствиях - на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".