На Кубани спустя два года карантина открылись фудкорты

15 марта 2022, 04:06

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В Краснодарском крае отменены антиковидные ограничения на работу фудкортов и детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах. Они были закрыты 20 марта 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", фудкорты и детские игровые площадки в торговых центрах Кубани закрыты с марта 2020 года.

В Краснодарском крае 14 марта отменены ограничения на работу фудкортов и детских развлекательных площадок в торгово-развлекательных центрах, которые были закрыты почти два года назад из-за COVID-19, пишет "Коммерсант".

Ранее, с начала марта, власти Краснодарского края отменили обязательное предъявление QR-кодов при входе в торгово-развлекательные центры, рестораны и другие места массового пребывания людей, возобновили профилактические осмотры и диспансеризацию в медучреждениях, пишут "Юга.ру".

При этом в регионе продолжает действовать масочный режим и самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет и хронических больных.

По данным за сутки 14 марта в Краснодарском крае выявлено 5512 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 240 737. За сутки умерли девять пациентов из числа инфицированных, с начала пандемии - 10 547 человек, пишет "Стопкоронавирус.рф".

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