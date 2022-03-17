Суд в Нальчике отпустил ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева под домашний арест

17 марта 2022, 21:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нальчикский городской суд перевел под домашний арест на два месяца ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева, обвиненного в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году.

Как писал "Кавказский узел", ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева задержали по "митинговому делу", когда он ехал к следователю в Нальчик, чтобы дать пояснения, а в его доме был проведен обыск. У Рамазана глухонемые родители, он единственный кормилец в семье и один из немногих в республике сурдопереводчиков, рассказал его двоюродный брат. 16 февраля суд в Нальчике поместил Рамазана Дугиева под арест до 24 марта. Сурдопереводчика обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году. Адвокат 19 февраля подал жалобу на решение суда о заключении под стражу Рамазана Дугиева. В случае с задержанием Дугиева речь идет о рутинной работе правоохранителей, которые продолжают выявлять участников протестов, считают адвокаты, защищающие других ингушских активистов.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Рядовые участники митинга обвинялись в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

В Нальчике суд смягчил меру пресечения ингушскому сурдопереводчику Рамазану Дугиеву, участнику митинга против соглашения о границах между Ингушетией и Чечней, сообщила сегодня "Фортанга".

С середины февраля он находился в СИЗО по обвинению в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ), рассказал адвокат Висит Цороев. Нальчикский городской суд 16 марта перевел под домашний арест на два месяца Рамазана Дугиева, уточнило издание.

Суд при рассмотрении решения о мере пресечения Дугиеву встал на сторону защиты. Обоснованность предъявленной активисту статьи остается под вопросом, при этом сам Дугиев не признает себя виновным, сообщил Висит Цороев.

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Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".