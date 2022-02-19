Защита обжаловала арест сурдопереводчика из Ингушетии Рамазана Дугиева

19 февраля 2022, 21:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокат подал жалобу на решение суда о заключении под стражу Рамазана Дугиева, обвиненного в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году. В случае с задержанием Дугиева речь идет о рутинной работе правоохранителей, которые продолжают выявлять участников протестов, считают адвокаты, защищающие других ингушских активистов.

Как писал "Кавказский узел", ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева задержали по "митинговому делу", когда он ехал к следователю в Нальчик, чтобы дать пояснения, а в его доме был проведен обыск. У Рамазана глухонемые родители, он единственный кормилец в семье и один из немногих в республике сурдопереводчиков, рассказал его двоюродный брат. Адвокат Дугиева усомнился в обоснованности действий силовиков. 16 февраля суд в Нальчике поместил Рамазана Дугиева под арест до 24 марта. Сурдопереводчика обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью силовиков в ходе протестов в Магасе в 2019 году, рассказал адвокат Висит Цороев. Арест Рамазана стал ударом для его родителей-инвалидов, сообщил его двоюродный брат Акрам Дугиев.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. Рядовые участники митинга обвинялись в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сегодня защита Рамазана Дугиева подала жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии на его заключение под стражу. "Жалоба адресована в Верховный суд Кабардино-Балкарии, но подается она через Нальчикский городской суд", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дугиева Висит Цороев.

По его словам, в СИЗО со своим подзащитным он еще не встречался, но виделся с ним в суде. "Никаких жалоб он не высказывает. Чувствует себя хорошо", - отметил Цороев. При этом, добавил адвокат, суть предъявленных Дугиеву подозрений, "что конкретно он кому нанес", пока не ясна.

Адвокат Джабраил Куриев, защищающий одного из лидеров ингушского протеста Малсага Ужахова, считает, что идет обычная оперативная работа в рамках "митингового дела".

"По мере изучения видео и других материалов, по мере их обработки, если оперативники, которые сопровождают данное уголовное дело, выявляют и устанавливаются личности тех, кто хоть что-то кинул там или совершил еще какое-то действие - я не говорю сейчас о виновности или невиновности - то этих лиц задерживают", - сказал Джабраил Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

Вменение Дугиеву части второй статьи 318 УК РФ Куриев считает необоснованным. "Потому что уже одно лицо установлено, которое якобы совершило преступление, предусмотренное частью второй статьи 318, и там всего пара эпизодов, пара потерпевших. Вменение Дугиеву части второй, я считаю, носит исключительно предрешающий характер, чтоб у следствия было основание держать его под стражей сколько им понадобится. Потому что по части первой статьи 318 меру пресечения в виде содержания под стражей, по практике в России, не избирают. Но в данном деле, как мы видим, изначально был выбран путь, чтобы фигурантов задержать и держать под стражей полгода – год, а потом провести переквалификацию на часть первую и передать в суд. Здесь, я думаю, следствие действует целенаправленно и неправомерно, так как (совершившие преступление) по части второй уже определены и осуждены", - пояснил адвокат.

По мнению Куриева, говорить о новом всплеске репрессий в отношении активистов по "митинговому делу" неправильно. "Эта работа не прекращалась. У них, я полагаю, в рамках этого дела дополнительно еще не один человек будет задержан", - сказал защитник.

В плане приговора Дугиеву "ничего хорошего ждать не приходится", уверен Куриев. "Мы видели и видим предвзятое, абсолютно предрешенное отношение в рамках этого дела. Мы это видели и по нашему делу (делу семерых лидеров протеста, которых судили в Ессентуках с ноября 2020 года по декабрь 2021 года - прим. "Кавказского узла"), когда защита целиком и полностью доказала несостоятельность обвинения, а также, хотя защита и не должна этого делать, целиком и полностью доказала невиновность своих подзащитных, но при этом был вынесен абсурдный обвинительный приговор, основанный на домыслах и безосновательных выводах. Так что ничего хорошего я (в случае Дугиева) не ожидаю", - заключил он.

Адвокат Руслан Хаджиев, занимавшийся защитой рядовых участников митинга в Ингушетии, согласен с Куриевым в том, что в случае с задержанием Дугиева речь идет о рутинной работе сотрудников правоохранительных органов.

"Следователи продолжают исследовать свои видеозаписи (с митинга). И когда они на роликах видят, что человека можно опознать, идентифицировать, тогда и действуют. Выдают поручение для проведения оперативно-розыскных мероприятий - и осуществляют задержание. При этом задержание они осуществляют по статье, по которой (митинговое) дело было изначально возбуждено, по части второй статьи 318. И это своего рода ход, облегчающий им задачу - они таким образом могут выходить с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и, пока человек находится в СИЗО, с ним работать. Хотя там только двое-трое потерпевших было, кому был нанесен вред. И в дальнейшем они, конечно, будут переквалифицировать на часть первую", - сказал Хаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что наказания, выносимые в последнее время по "митинговому делу", становятся легче. "Зачастую участники митинга уже условными сроками отделываются. Хотя это очень сложно прогнозировать. Если в отношении Дугиева не будет установлено, что он причинил тяжкие телесные повреждения кому-то из сотрудников правоохранительных органов, и у него будет дальнейшая переквалификация, со второй части на первую, то, я полагаю, у него будет условный срок", - указал он.

Хаджиев также рассказал, что в случае с одним из его подзащитных, проходивших по "митинговому делу", Ибрагимом Мужахоевым, удалось в ходе следствия подтвердить, что он вообще непричастен, и в отношении него уголовное преследование было прекращено. При этом Мужахоев провел несколько месяцев в СИЗО. По словам адвоката, его доверитель впоследствии не стал добиваться никаких компенсаций, ему было важно добиться справедливости, освобождения.

Нельзя говорить о "новом витке репрессий" в Ингушетии, потому что они "фактически и не заканчивались", считает руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов,

"С самого начала было понятно, что дело политизировано, и это банальная месть обиженных генералов, которые наделены властью и которым зеленый свет дали в Кремле. Без этого это дело (митинговое) не могло существовать в принципе - там не то, что уголовное, административное преследование невозможно. Люди не то, что преступлений - правонарушений не совершали", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".