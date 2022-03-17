Второй за сутки солдат найден мертвым в Армении

17 марта 2022, 13:02

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Тело солдата-срочника Эдуарда Рустамяна с огнестрельным ранением найдено сегодня на боевом посту в воинской части, расположенной на юге Армении, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении заявило, что вечером 16 марта на боевом посту было найдено тело рядового Альберта Мирояна с огнестрельным ранением. Ведомство также отвергло причастность Азербайджана к гибели солдата.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Так, вечером 10 марта Азербайджан заявил, что на протяжении дня продолжался обстрел позиций азербайджанских военных в Агдамском, Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Тело военнослужащего Эдуарда Рустамяна обнаружено сегодня утром на боевом посту, сообщило Минобороны Армении. "17 марта в 10.30 [09.30 мск] на территории военной части Минобороны Армении, дислоцированной на южном направлении, было обнаружено тело солдата-срочника Эдуарда Рустамяна 2003 года рождения с огнестрельным ранением", – сообщило ведомство сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные бои шли с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".