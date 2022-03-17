Армения исключила причастность Азербайджана к гибели солдата

17 марта 2022, 10:52

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Сведения, что рядовой Альберт Мироян погиб при перестрелке на армяно-азербайджанской границе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Армении вечером 16 марта на боевом посту было найдено тело рядового Альберта Мирояна с огнестрельным ранением.

В социальных сетях распространились сведения, что военнослужащий Альберт Мироян был убит при боестолкновении на армяно-азербайджанской границе. Эта информация не является достоверной, заявило сегодня Минобороны Армении на своей странице в Facebook.

Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".