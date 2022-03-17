Обмундирование для боевого дежурства. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

17 марта 2022, 10:03

Солдат погиб в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело рядового Альберта Мирояна с огнестрельным ранением найдено на боевом посту, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, тело солдата было найдено вечером 16 марта.

"Тело рядового Альберта Левоновича Мирояна 2002 года рождения с огнестрельным ранением в челюсть обнаружено на одной из боевых позиций на юго-восточном направлении около 21.10 часов [22.10 мск] 16 марта", – сообщило ведомство сегодня на своей странице в Faebook.

Следователи выясняют обстоятельства гибели военнослужащего, добавило министерство.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года военнослужащий срочной службы Нарек Хачатрян был найден мертвым в одной из воинских частей.

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Примечание:

"Армянский солдат погиб на границе с Азербайджаном", "Военнослужащий погиб в Армении", "Армянский солдат задержан после смерти сослуживца".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 10:52

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