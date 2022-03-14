Евгений Щегольков, Сергей Миллер. Фото https://bloknot-volgograd.ru/news/15-volgogradskikh-voennykh-pogibli-v-khode-spetsop?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

14 марта 2022, 06:48

Два уроженца Волгоградской области погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец города Серафимович Евгений Щегольков и уроженец села Коростино Котовского района Сергей Миллер погибли на Украине. С начала спецоперации российских военных погибло не менее десяти военнослужащих из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 9 марта число погибших в ходе боев на Украине военнослужащих из Волгограда составило не менее восьми.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

О гибели 37-летнего жителя Урюпинска Евгения Щеголькова во время спецоперации на Украине стало известно 13 марта. Он служил по контракту в парашютно-десантном полку Тульской дивизии ВДВ, имел звание старшего сержанта, информировал 13 марта "Волгоград Онлайн" со ссылкой на администрацию Урюпинска.

Щегольков родился в Серафимовиче, а затем семья переехала в Урюпинск. Дата похорон погибшего военного уточняется, сообщили 13 марта "Новости Волгограда".

На Украине погиб уроженец села Коростино Котовского района Сергей Миллер, сообщила 11 марта на своей странице в Instagram администрация района. Миллеру было 27 лет, он служил по контракту. В селе Коростино остались жить мать и двое братьев, сказано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее десяти военнослужащих из Волгоградской области.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Десятки волгоградцев задержаны за протест против спецоперации на Украине", "Волгоградцы объяснили стремлением к миру протест против военной операции", "Краснодарская активистка заявила о давлении силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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