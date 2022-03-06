Десятки волгоградцев задержаны за протест против спецоперации на Украине

06 марта 2022, 16:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали несколько десятков человек, вышедших в центре Волгограда на акцию с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. Часть задержанных уже отпущены, рассказала одна из активисток.

Как писал "Кавказский узел", в Москве силовики сегодня усилили меры безопасности на Манежной площади и прилегающих к ней улицах на фоне призывов к акциям протеста в связи с военной операцией на Украине. На Манежной площади был задержан с плакатом член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов, а на входе в метро – правозащитница Светлана Ганнушкина. В Астрахани полицейские задержали шедшую в магазин активистку Елену Байбекову, которая ранее отбыла пять суток административного ареста за антивоенный пикет, проведенный 22 февраля, до начала спецоперации на Украине.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

На акцию протеста на площадке у Вечного огня около памятника павшим борцам на Аллее героев в центре Волгограда сегодня пришли более 50 человек, в основном молодежь, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

При этом в акции, которая началась в 14.15 мск, приняли участие и пожилые люди. Так, пенсионерка, которая держала в руках плакат с призывом к миру, вступила в конфликт с полицейскими, пытавшимися ее задержать. Когда пожилую женщину повели в автозак, участники начали скандировать лозунг против военной спецоперации.

Была задержана и мать с малолетним ребенком, которая стояла с аналогичным плакатом. В 14.45 мск участники акции взялись за руки и стали скандировать призыв остановить военную спецоперацию. Прибывшие омоновцы оцепили площадку и начали задерживать активистов, сажая их в стоявшие рядом автозаки. Всего было задержано не менее 30 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

В числе задержанных оказалась активистка Тамара Гродникова, ранее неоднократно проводившая одиночные пикеты против спецоперации на Украине. По ее словам, она вышла с плакатами, и через 10 минут ее забрали в автозак.

"Автозак был набит битком, сейчас мы в четвертом отделении полиции. Рядом со мной посадили 72-летнюю женщину - Галину Бочкову, говорит, 10 дней не ест, не пьет, плачет и переживает из-за того, что происходит. Была также Елена Осина. Сейчас нас остался примерно десяток, еще столько же уже выпустили. Еще одна женщина рассказала, что хотела подойти к своей машине, взять документы и предъявить полиции, но ей не дали - сразу посадили, забрали телефон и сумку. У меня тоже забрали телефон и сумку", - рассказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь Галина Бочкова рассказала, что вышла к Вечному огню и развернула "маленькую бумажку" с призывом к миру, после чего к ней "сразу подошли". "Моему мужу скоро 81 год, он [бывший] несовершеннолетний узник концлагеря. Он даже не знает, что я пошла. У меня все [в семье одобряют военную спецоперацию] - и сестра, и муж. Но может, хоть муж глаза откроет. Я сейчас сильно разнервничалась", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Галины Бочковой, ранее она высказала свою позицию в такси, в котором ехала с еще одной женщиной. "После этого на моем заборе - я живу в частном секторе - появилась надпись с угрозой. Я думаю, таксист ночью написал... Там была матерная брань, мое имя и слово "Умри". Мы мыли-мыли забор, но смыть трудно", - пожаловалась пожилая женщина.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.