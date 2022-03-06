Волгоградцы объяснили стремлением к миру протест против военной операции

06 марта 2022, 18:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беспокойством за мирных жителей и нежеланием боевых действий объяснили участники акции протеста в Волгограде призыв остановить военную спецоперацию на Украине.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в центре Волгограда несколько десятков человек собрались на акции протеста с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. В акции приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов и посадили их в автозаки.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Волгоградцы начали собираться на площадке обелиска у Вечного огня на площади Павших борцов около 14 мск. Периметр площади был оцеплен полицией, там дежурили патрули, стояли машины с проблесковыми маячками, а сотрудники ГИБДД перегородили проезжую часть, обеспечивая безопасность многочисленным пешеходам, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

К корреспонденту «Кавказского узла» подошел полицейский и вежливо попросил предъявить редакционное задание. Он также предупредил, что действия журналиста могут быть расценены как агитация. Корреспондент "Кавказского узла" объяснил, что редакционное задание включает беседы с участниками акции, и полицейский не стал мешать работе журналиста.

Участники акции подходили по одному и группами, среди них преобладали молодые люди. Студент Данила Самохин пришел на площадку одним из первых. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что не поддерживает боевые действия "против братского народа".

Предприниматель Елена Осина поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением, не сдерживая слёз. "У меня болят душа и сердце. Ни одну ночь не могу спать спокойно. Вижу, что там происходит в Украине. У меня такая боль и за наших, и за украинцев", - сказала женщина.

Пришедший на площадь сотрудник ресторана Александр Ляпин также высказался против спецоперации на Украине, добавив, что у него "нет нервов и сил это обсуждать".

Волгоградка Алена Чуланова cообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вчера стала безработной. По словам женщины, она числилась самозанятой, но после начала спецоперации на Украине у нее исчезли заказы. Специфику своей работы женщина не назвала. "Я пришла, чтобы высказаться за мир, так как то, что сейчас происходит – это абсолютно неприемлемо", - сказала Алена Чуланова.

Студентка Катерина пришла на акцию «по внутренней необходимости». Девушка отметила, что она «не политик, не активистка», а просто выражает «свою поддержку». "Беспокоюсь за украинских друзей, за себя и за свою маму беспокоюсь, за свою работу, за свое будущее", - сказала Катерина корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна участница акции держала в руке чистый лист бумаги, а второй рукой закрывала рот. "Держу чистый лист бумаги, ничего не говорю", - кратко пояснила она свои действия корреспонденту "Кавказского узла".

У Вечного огня стояла женщина с малолетней дочкой. В руках она держала лист бумаги, на котором был текст с упоминанием об украинских детях (текст был отредактирован. - Прим. «Кавказского узла»). Женщина не назвала своего имени, но сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в Киеве живут ее мама и сестра.

Вскоре к ней подошел полицейский и предложил пройти в автозак, та молча повиновалась. По дороге ветер вырвал из ее рук плакат. Его подобрал один из участников акции и спрятал.

В это время у Вечного огня пикетировала пенсионерка, держа плакат с призывом к миру. С женщиной общались два офицера полиции. Пикетчица наотрез отказалась проследовать с ними. Когда полицейские применили к ней силу, наблюдавшие за инцидентом участники акции стали скандировать лозунг против военной спецоперации. После этого площадку окружили сотрудники ОМОН, выстроившись цепью.

Активисты сцепились друг с другом руками и продолжали скандировать лозунги, после чего начались задержания. Не менее 30 участников несанкционированного митинга были помещены в три автозака, стоявшие в 50 метрах от площадки. На асфальте лежали потерянные кем-то часы.

После задержаний омоновцы расселись в автобусы и уехали. В 14.45 мск площадка у обелиска опустела, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Москве силовики сегодня усилили меры безопасности на Манежной площади и прилегающих к ней улицах на фоне призывов к акциям протеста в связи с военной операцией на Украине. На Манежной площади был задержан с плакатом член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов, а на входе в метро – правозащитница Светлана Ганнушкина. В Астрахани полицейские задержали шедшую в магазин активистку Елену Байбекову, которая ранее отбыла пять суток административного ареста за антивоенный пикет, проведенный 22 февраля, до начала спецоперации на Украине.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.