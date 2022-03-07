Участники переговоров по ситуации на Украине обсудили начало работы гуманитарных коридоров

07 марта 2022, 22:15

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Украинская сторона на сегодняшних переговорах отказалась от подписания любых договоренностей, но заверила, что гуманитарные коридоры заработают с 8 марта, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил "положительные подвижки" в вопросе гуманитарных коридоров.

Как писал "Кавказский узел", первый раунд переговоров российской и украинской делегации прошел 28 февраля в Белоруссии, недалеко от границы с Украиной. На переговорах делегации России и Украины нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение. Основной темой обсуждения стало прекращение огня. По итогам второго раунда переговоров России и Украины в Белоруссии, который прошел 3 марта, стороны смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города, заявили главы делегаций. Вместе с тем представитель украинской делегации Михаил Подоляк отметил, что Украина на переговорах не получила результатов, на которые рассчитывала. Сегодня первые беженцы с Украины прибыли в Ростовскую область. Минобороны России обвинило власти Украины в отсутствии реальных действий для эвакуации мирных жителей.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сегодня в Беларуси состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась около трех часов.

Надежды российской стороны подписать во время третьего раунда переговоров с Украиной хотя бы протокол не сбылись, заявил по окончании встречи глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что российская делегация приехала на встречу с конкретными договорами, проектами и предложениями и надеялась подписать документы по тем пунктам, о которых ранее договорились принципиально, или хотя бы подписать протокол. "Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу", - привел сегодня слова Мединского ТАСС.

На переговорах также обсуждалась проблема гуманитарных коридоров, сказал Мединский. "Поставили вопрос ребром. Надеемся, что начиная с завтрашнего дня (8 марта), эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал глава делегации.

5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании "воздействовать на националистов или продлить режим тишины". Международный Красный Крест заявил, что 6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон конфликта по поводу перемещения гражданских лиц . В ДНР сообщили об эвакуации из Мариуполя за сутки порядка 450 местных жителей. Сегодня правительство Ростовской области заявило о готовности к приему беженцев с Украины через гуманитарные коридоры. Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала неприемлемым вариант отправки людей в Россию.

Он также сказал, что переговоры будут продолжены. "Надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед", - отметил Мединский.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что на переговорах достигнуты "небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров", сообщил "Интерфакс". При этом о чем конкретно стороны договорились в этом направлении, он не уточнил.

Подоляк отметил, что на встрече "продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности". "Сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", - привели его слова РИА "Новости".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".