Первые беженцы с Украины прибыли в Ростовскую область

07 марта 2022, 17:56

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Жители сел под Мариуполем приехали на границу Ростовской области, они будут доставлены в места размещения. Минобороны России обвинило власти Украины в отсутствии реальных действий для эвакуации мирных жителей.

Как писал "Кавказский узел", правительство Ростовской области сегодня заявило о готовности к приему беженцев с Украины через гуманитарные коридоры. Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала неприемлемым вариант отправки людей в Россию.

Жители Украины, эвакуированные из сел под Мариуполем по гуманитарному коридору, прибыли на государственную границу России в Ростовской области, сообщил сегодня "Интерфакс".

Беженцы прибыли на контрольно-пропускной пункт "Весело-Вознесенка". На границе их ждал автобус, на котором они проследуют дальше к местам размещения, сообщило ТАСС.

Минобороны России заявило сегодня, что власти Украины не выполнили ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. "Мы внимательно наблюдали средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, – ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл (...) В Мариуполе любые попытки мирного населения и иностранных граждан выдвинуться в направлении мест сбора гуманитарных колонн жесточайшим образом пресекались вплоть до применения оружия", – заявил сегодня начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он указал, что оповещение о возможности выехать в направлении России не проводится, хотя с 08.00 утра в четырех пунктах пропуска, в том числе в Ростовской области, ждали четыре колонны комфортабельных больших автобусов вместимостью до 12,5 тысячи пассажиров. "Эти тысячи людей могли сегодня оказаться в спокойной и безопасной обстановке. К сожалению, по вине украинских властей этого не произошло", – приводятся слова Мизинцева на сайте Минобороны России.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовскую область продолжают прибывать жители Луганской и Донецкой народных республик. Так, за последние сутки границу пересели более шести тысяч человек, сообщило сегодня пограничное управление Ростовской области

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".