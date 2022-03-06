Акция протеста в Волгограде 6 марта 2022 года. Стопкадр из видео «Кавказского узла» https://www.youtube.com/watch?v=xyUdLcJ43bM

06 марта 2022, 23:00

Жительница Волгограда оштрафована за участие в акции протеста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд Центрального района Волгограда оштрафовал на 10 тысяч рублей Елену Осину, признав ее виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Активистка не согласна с обвинением и будет обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в центре Волгограда несколько десятков человек собрались на акции протеста с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. В акции приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов и посадили их в автозаки, среди задержанных была и Елена Осина.

Елена Осина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по статье 20.2 ч. 5 КоАП РФ. "Обвинили в участии в несанкционированном митинге", - сказала она. По словам женщины, в ходе акции протестующие встали в цепь и кричали антивоенный лозунг. "Плакатов у меня не было", - отметила активистка.

Она сообщила, что ее интересы в суде представлял адвокат Роман Зайцев. "Он будет обжаловать [приговор], - сказала Осина. - Я не согласна с обвинением, в суде говорила, что это мое конституционное право высказываться мирно и без оружия. Такова была и линия защиты".

В протоколе об административном правонарушении (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Елена Осина "принимала участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга, которое проводилось без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, а также не выполнила законные требования полиции о прекращении участия".

В сегодняшнем постановлении суда (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что защитник Елены Осиной адвокат Роман Зайцев отметил в суде, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения, поскольку мероприятие было не в форме митинга, а в форме пикетирования, а Елена Осина воспользовалась своим правом выразить мнение.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Астраханская активистка объявила голодовку после ареста", "Краснодарский журналист получил предостережение за работу на акции протеста", "Генассамблея ООН потребовала вывести российские войска с Украины".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 марта 2022, 00:49

06 марта 2022, 23:50

06 марта 2022, 22:15

06 марта 2022, 21:14

06 марта 2022, 20:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи