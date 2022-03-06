Жительница Волгограда оштрафована за участие в акции протеста

06 марта 2022, 23:00

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Суд Центрального района Волгограда оштрафовал на 10 тысяч рублей Елену Осину, признав ее виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Активистка не согласна с обвинением и будет обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в центре Волгограда несколько десятков человек собрались на акции протеста с призывом остановить военную спецоперацию на Украине. В акции приняли участие как молодежь, так и пожилые люди. Силовики задержали многих активистов и посадили их в автозаки, среди задержанных была и Елена Осина.

Елена Осина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по статье 20.2 ч. 5 КоАП РФ. "Обвинили в участии в несанкционированном митинге", - сказала она. По словам женщины, в ходе акции протестующие встали в цепь и кричали антивоенный лозунг. "Плакатов у меня не было", - отметила активистка.

Она сообщила, что ее интересы в суде представлял адвокат Роман Зайцев. "Он будет обжаловать [приговор], - сказала Осина. - Я не согласна с обвинением, в суде говорила, что это мое конституционное право высказываться мирно и без оружия. Такова была и линия защиты".

В протоколе об административном правонарушении (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Елена Осина "принимала участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга, которое проводилось без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, а также не выполнила законные требования полиции о прекращении участия".

В сегодняшнем постановлении суда (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что защитник Елены Осиной адвокат Роман Зайцев отметил в суде, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения, поскольку мероприятие было не в форме митинга, а в форме пикетирования, а Елена Осина воспользовалась своим правом выразить мнение.

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