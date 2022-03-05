Суд отказался удовлетворить иск о принудительной госпитализации Салима Халитова

05 марта 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советский райсуд Махачкалы не нашел оснований для пребывания в психоневрологическом диспансере активиста Салима Халитова, он выписан из медучреждения. Сотрудники полиции направили Халитова на госпитализацию в связи с его гражданской позицией, а также активной защитой в суде своих прав, заявил юрист Марат Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов 2 марта провел акцию протеста на крыше травматологического центра в Махачкале. Он потребовал от властей проверить сведения о нарушениях в работе этого медучреждения, которые он обнародовал ранее, и опровергнуть "клевету, которая посыпалась на него". Он прекратил акцию протеста на крыше медцентра, получив обещание в тот же день обсудить его требования в Минздраве Дагестана. Однако встреча с чиновниками не состоялась, а сам Халитов из отдела полиции был доставлен в психоневрологический диспансер.

Салим Халитов работал заведующим отделением лучевой диагностики Республиканского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева и уволился после того, как указал на нарушения в работе медучреждения. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях.

Суд не нашёл оснований для принудительной госпитализации активиста Салима Халитова, который провёл протестную акцию на крыше травматологического центра. Халитов намерен подать жалобу на работников диспансера.

Рассмотрение дела о дальнейшем содержании Салима Халитова в психиатрическом стационаре без его согласия прошло сегодня в Советском районном суде Махачкалы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов. По его словам, Халитова не было на заседании, так как в медучреждении посчитали, что он не в состоянии присутствовать на слушаниях. Уточнение «Кавказского узла» от 21.50 мск 05.03.2022: Рассмотрение дела о дальнейшем содержании Салима Халитова в психиатрическом стационаре состоялось в самом диспансере на выездном заседании Советского районного суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов. Оно прошло с участием самого Халитова, который высказался против его нахождения в медучреждении, добавил юрист.

Административное исковое заявление было подписано главврачом стационара Республиканского психоневрологического диспансера. В нём отмечается, что Халитов был госпитализирован 2 марта по направлению двух специалистов, а также сведений начальника дежурной части отдела по Ленинскому району Махачкалы. Врачи, проводившие личный осмотр, посчитали что у Халитова имеются расстройства, говорится в иске, с которым ознакомился корреспондент "Кавказского узла".

Исмаилов отметил, что они представили возражения против удовлетворения иска. "Салим взобрался на крышу, чтобы привлечь внимание к нарушениям в травматологическом центре, в том числе при установке компьютерного томографа. И это подтверждается видеозаписями, которые он тогда снимал", - пояснил Исмаилов.

В материалах дела не было доказательств доводов истца, добавил он. "Направление сотрудниками полиции на госпитализацию мотивировано его гражданской позицией, а также активной защитой в суде своих прав. Халитов периодически сталкивается с незаконными действиями сотрудников полиции", - говорится в письменных возражениях, представленных стороной ответчика в суд.

14 октября 2021 года Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, а 15 октября 2021 года числа суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста. После ареста Халитов объявил голодовку, а выйдя из спецприемника, добился пересмотра дела. При повторном рассмотрении дела суд полностью оправдал Халитова. В середине февраля он направил иск с требованием взыскать с МВД России моральную компенсацию за незаконное помещение под административный арест.

Участвовавший в деле прокурор возражал против удовлетворения иска, однако суд отказал в удовлетворении иска о принудительной госпитализации, сообщил Исмаилова. По словам юриста, будет подана жалоба на действия работников диспансера.

После решения суда Салим Халитов был выписан из медучреждения. "Они пытались подвергнуть (меня) принудительному лечению, сфальсифицировав материалы", - сказал корреспонденту " Кавказского узла" Салим Халитов.

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