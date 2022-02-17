Салим Халитов. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

17 февраля 2022, 13:39

Салим Халитов потребовал компенсацию за арест

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанский активист Салим Халитов направил иск в суд с просьбой взыскать 768 420 рублей с МВД России в качестве моральной компенсации за необоснованное помещение под административный арест.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов после выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана, прошедших в сентябре 2021 года, провел серию акций протеста. 30 сентября 2021 года, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября 2021 года Халитов провел еще один пикет – с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября 2021 года Халитова задержали на площади, на следующий день суд арестовал его на 10 суток за неповиновение полиции. В спецприемнике Халитов объявил сухую голодовку. 8 декабря апелляционная инстанция отменила решение об аресте, а при новом рассмотрении суд прекратил производство по делу.

Исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда направлено в суд по почте 16 февраля, рассказал  сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Салима Халитова юрист Марат Исмаилов.

Незаконные действия сотрудников полиции привели к тому, что Халитов был незаконно арестован на 10 суток, которые он отбывал в спецприемнике УМВД России по Махачкале, вследствие чего ему причинен  моральный вред и он должен быть возмещен, отметил юрист.

Необоснованность административного преследования подтверждается тем, что суд, при повторном рассмотрении административного дела, прекратил производство по нему ввиду отсутствия события административного правонарушения, указал Исмаилов.

"При новом рассмотрении дела суд первой инстанции дал критическую оценку рапортам сотрудников полиции, которые производили задержание, так как Халитов предоставил видеозаписи, опровергающие сведения о том, что он будто бы отказывался предъявить документы. Таким образом, истец необоснованно подвергнут административному преследованию и незаконно привлечен к административной ответственности", - говорится в тексте искового заявления.

Справедливой компенсацией причиненного морального вреда истец посчитал в размере 768 420 рублей. "Согласно практике ЕСПЧ, размер компенсации морального вреда по аналогичным делам, связанным с нарушением  статьи 5 Конвенции, оценивается Судом в размере от 7,5 тысяч до 10 тысяч евро (Постановление по делу "Зиновьева против России", по делу "Асаинов и Сибиряк против России"). С учётом изложенного, Халитов считает справедливой компенсацию морального вреда в размере, установленном ЕСПЧ по вышеуказанным делам, а именно 9 000 евро", - пояснила в иске свою позицию сторона истца.

Компенсацию морального вреда Халитов просит взыскать с МВД России. "Истец подвергнут административному преследованию должностными лицами отдела полиции по Советскому району УМВД по Махачкале, которое является территориальным органом МВД России", - указано в иске.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовик наказан за задержание Дианы Дибировой в Махачкале", "Халитов задержан во время пикета у отдела полиции в Махачкале", "Житель Каспийска добился от МВД компенсации морального вреда".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 15:51

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