Активист в Дагестане добился оправдания по делу о неповиновении полиции

14 января 2022, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Райсуд Махачкалы прекратил дело активиста Салима Халитова, посчитав необоснованным обвинение в неповиновении полиции. Защита анонсировала подачу жалобы на полицейских и заявила, что намерена требовать компенсацию за содержание Халитова под стражей.

Как сообщал "Кавказский узел", Салим Халитов после выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана, прошедших в сентябре 2021 года, провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет – с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября Халитова задержали на площади, 15 октября суд арестовал его на 10 суток за неповиновение полиции. После ареста Халитов объявил сухую голодовку. 8 декабря апелляционная инстанция отменила решение об аресте и направила дело на новое рассмотрение.

Повторное рассмотрение дела об административном правонарушении в Советском районном суде Махачкалы началось 29 декабря. На первое заседание явились только Салим Халитов и представляющий его интересы юрист Марат Исмаилов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на судебном процессе.

Халитов рассказал суду, что 14 октября его остановили сотрудники полиции у металлоискателей, установленных на входе на Центральную площадь Махачкалы. "Они меня проверили. Просили показать паспорт, я им дал. Посмотрели сумку. Потом сказали отойти в сторону, я так и сделал и стал ждать дальнейших объяснений. Но потом подошли ребята. Они не представились, не показали документы, но как позже я узнал, это были сотрудники ЦПЭ. Они схватили меня, скрутили, составили рапорт будто бы я оказал сопротивление и не повиновался их требованиям", – пояснил суду Салим Халитов.

Юрист Марат Исмаилов отметил, что к материалам дела приобщены видеозаписи, на которых "четко видно, что никакого сопротивления и неповиновения не было". Документы у Салима Халитова проверял прикомандированный сотрудник полиции, который стоял у прохода на площадь. Оперативники, которые указаны в рапортах, вообще не интересовались документами", – отметил юрист.

29 декабря суд изучил представленные видеозаписи. На них видно как Халитов передает полицейскому паспорт, показывает содержимое сумки, а затем спокойно отходит в сторону. Суд после просмотра видео, решил отложить процесс, чтобы дать возможность прокомментировать эту запись и сотрудникам полиции, которые присутствовали в тот день на площади.

Однако на назначенное 13 января заседание явился только один оперативный уполномоченный уголовного розыска, который подтвердил на заседании суда написанное им в рапорте. Однако сам Халитов заявил, что в день его задержания не помнит, чтобы данный сотрудник полиции находился на площади. В прениях Халитов заявил, что у сотрудников полиции не было оснований для проверки документов у него.

"Суд апелляционной инстанции, отменяя ранее вынесенное решение, указал, что при рассмотрении дела не проверена законность требований сотрудников полиции предъявить документы. Из несоответствующих действительности рапортов следует, что проходили некие оперативно-профилактические мероприятия, а также на меня была какая-то ориентировка. И будто бы из-за этого оперативники решили потребовать документы. Но в материалах дела нет никаких документов, свидетельствующих о проведении оперативно-профилактических мероприятий и привлечении к ним указанных оперативников. Также в деле нет ориентировки и зарегистрированного в установленном порядке материала проверки, на основании которого могла быть подготовлена ориентировка", – заявил на прениях Халитов.

Изложенные в рапортах и протоколе сведения, по его мнению, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Суд, выйдя из совещательной комнаты, огласил решение: производство по делу административного правонарушения прекратить в связи с отсутствие события правонарушения, оправдав тем самым Халитова в обвинении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов).

Статья 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов" предусматривает до 15 суток ареста.

После вступления решения суда в законную силу будет подан иск на получение компенсации за незаконное нахождение под административным арестом, сообщил юрист Марат Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла". Кроме того, защита намерена подать в Следком жалобу о превышении должностных полномочий со стороны оперативных сотрудников, а также фальсификации рапортов, добавил он.

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".