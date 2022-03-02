Салим Халитов. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=wwwDKDq77cQ&feature=emb_logo

02 марта 2022, 19:12

Салим Халитов помещен на принудительное обследование

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активиста Салима Халитова, который провел сегодня акцию протеста в Махачкале, из отдела полиции доставили в психоневрологический диспансер на принудительное обследование. Намеченная на сегодня встреча с чиновниками Минздрава Дагестана не состоялась. 

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов сегодня провел акцию протеста на крыше травматологического центра в Махачкале. Он потребовал от властей проверить сведения о нарушениях в работе этого медучреждения, которые он обнародовал ранее, и опровергнуть "клевету, которая посыпалась на него". Он прекратил акцию протеста на крыше медцентра, получив обещание обсудить его требования в Минздраве Дагестана.

Салим Халитов работал заведующим отделением лучевой диагностики Республиканского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева и уволился после того, как указал на нарушения в работе медучреждения. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях.

В Ленинском отделе полиции Махачкалы, куда был доставлен Салим Халитов после акции на крыше здания травматологического центра, он отказался давать объяснения. "Я сослался на 51-ю статью Конституции России. Тогда сотрудники полиции решили провести психиатрическое обследование и отвезли меня в Республиканский психоневрологический диспансер", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист около 15.00 мск.

Обещанная на 14.00 мск встреча с чиновниками в Минздраве Дагестана не состоялась, добавил он. "Организовать встречу в Минздраве мне обещал недавно назначенный заместитель председателя правительства. Помимо сотрудников министерства, он сам должен был на ней присутствовать. Но теперь он говорит, что из-за совещания по видео-конференц-связи встретиться мы не можем, перенес на завтра. Он удивился, что меня хотят уложить в диспансер, сказал, что выяснит все. Но после этого перестал отвечать на звонки", - отметил Халитов.

Халитов сообщил, что дежурный врач открывает на него историю болезни, чтобы "уложить на принудительное обследование". 

Находясь в диспансере, Халитов успел позвонить юристу Марату Исмаилову, после его телефон оказался выключенным. "Я, как представитель Салима Халитова по доверенности, посетил диспансер. В приемном покое отказались давать какую-либо информацию, посоветовав обратиться к юристу медучреждения. Юрист по телефону подтвердила, что готовятся некие документы о его принудительном обследовании. Другие подробности она уже отказалась говорить", - рассказал Исмаилов.

По его мнению, оснований для принудительного обследования Халитова нет. "Салим провёл акцию, из-за этого его, скорее всего, и решили закрыть таким путем", - предположил юрист.

Он пояснил, что для помещения в медучреждение необходимо решение суда. "По Кодексу административного судопроизводства России, такие дела рассматривают по месту нахождения медицинской организации. Поэтому я обратился в Советский районный суд Махачкалы, но там сказали, что материалов в отношении Салима Халитова к ним не поступало", - отметил юрист. Он добавил, что намерен следить за поступлением документов в суд, чтобы принять участие в судебном разбирательстве.

Дозвониться до республиканского психоневрологического диспансера корреспонденту "Кавказского узла" не удалось – по указанным на сайте медучреждения номерам никто не ответил.

Салим Халитов в видеоролике, опубликованном сегодня на его странице в Instagram, пояснил причины проведения акции. "Я еще два года назад говорил, что помещение, в котором предполагалось установить томограф, необходимо удлинить, чтобы оно полностью соответствовало всем стандартам. Но министр здравоохранения сказал, что там все нормально. А через год помещение перестроили и кабинет расширили. Тогда мне обещали, что чиновники признают мою правоту, и извинятся передо мной. Но меня обманули", - говорил Халитов на записи.

В другом видеоролике Халитов обратился к премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову. "Вы сказали, что вы наш и вы с нами. Если на самом деле вы с народом, я прошу вас очистить честь белого халата от той клеветы, которую два года распространяло на меня Министерство здравоохранения Дагестана", - отметил он. 

14 октября 2021 года Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, а 15 октября 2021 года числа суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста. После ареста Халитов объявил голодовку, а выйдя из спецприемника, добился пересмотра дела. При повторном рассмотрении дела суд полностью оправдал Халитова. В середине февраля он направил иск с требованием взыскать с МВД России моральную компенсацию за незаконное помещение под административный арест.

Исковое заявление о компенсации морального вреда принято судом, заседание назначено на 24 марта, сообщил корреспонденту Марат Исмаилов. Возражений на иск от ответчика к ним еще не поступало, добавил он.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дагестанский активист Халитов арестован на 10 суток", "Активист Салим Халитов задержан в Махачкале", "Махачкалинцы высказались за прямые выборы главы Дагестана".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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