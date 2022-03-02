Салим Халитов добился реакции властей на акцию протеста в Махачкале

02 марта 2022, 13:17

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Активист Салим Халитов прекратил акцию протеста на крыше медцентра, получив обещание обсудить его требования в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Салим Халитов сегодня начал акцию протеста на крыше ортотравматологического центра в Махачкале. Он потребовал от властей проверить сведения о нарушениях в работе этого медучреждения, которые он обнародовал ранее, и опровергуть "клевету, которая посыпалась на него".

Салим Халитов - руководитель реготделения профсоюза "Альянс врачей"*. Ранее он заведовал отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедотравматологического центра имени Цахаева и уволился после того, как указал на нарушения в работе медучреждения. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях.

Салим Халитов согласился прекратить акцию протеста после того, как ему пообещали организовать встречу в Минздраве республики. Примерно в 12 мск он слез с крыши травматологического центра. Во дворе медучреждения его ждали несколько сотрудников полиции и два сотрудника МЧС. В сопровождении полицейских Халитов сел в автомобиль одного из сотрудников полиции.

"Сейчас мы поедем в Ленинский отдел полиции, я дам объяснительную о причинах проведения акции, а уже в два часа (14 мск) должно состояться совещание в Минздраве", - пояснил Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

Акция на крыше вызвала интерес у прохожих, многие останавливались у медцентра и интересовались друг у друга, зачем он полез на крышу. Многие выдвигали свои версии, предполагая, что он протестует против происходящих в стране событий, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Салим Халитов неоднократно проводил акции протеста после выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана, прошедших в сентябре 2021 года. 30 сентября 2021 года, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября 2021 года Халитов провел еще один пикет с требованием вернуться к всенародным выборам главы региона. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку.

14 октября 2021 года Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, а 15 октября 2021 года числа суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста. После ареста Халитов объявил голодовку.

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