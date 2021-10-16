Салим Халитов объявил голодовку после ареста

16 октября 2021, 19:05

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Дагестанский активист Салим Халитов уже второй день держит сухую голодовку в знак протеста против административного ареста.

Как писал "Кавказский узел", что Салим Халитов после сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана провел серию акций протеста. 30 сентября, во время первой сессии республиканского парламента, он вышел на пикет с заявлением о нелегитимности нового созыва. 13 октября Халитов провел еще один пикет - с требованием вернуться к всенародным выборам главы Дагестана. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, а 15-го числа суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста.

Халитов предположил, что силовики хотели помешать проведению пикета в день избрания главы Дагестана Народным собранием республики. Им стал Сергей Меликов. За его кандидатуру проголосовали 82 из 87 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания республики. Избрание Меликова продемонстрировало отсутствие оппозиции в парламенте Дагестана, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Находясь в спецприемнике, Халитов успел передать журналистам, что второй день держит сухую голодовку, так как считает арест необоснованным.

Он добивается предоставления адвоката, а также встречи с министром внутренних дел Дагестана Абдурашидом Магомедовым и муфтием республики Ахмадхаджи Абдулаевым, сообщило сегодня региональное издание "Черновик" в своем Telegram-канале.

На странице Салима Халитова в Instagram по состоянию на 19.05 мск 16 октября не появлялось никаких публикаций со времени его задержания 13 октября.

Халитов был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах в Госдуму и Народное собрание Дагестана, которые проходили с 17 по 19 сентября. На второй день голосования суд в Махачкале по требованию председателя участковой избирательной комиссии №1123 удалил Халитова с участка. Основанием стало то, что Халитов "передвигался по избирательному участку, разговаривал на повышенных тонах и задавал вопросы по прописке избирателей". Сам Халитов заявил, что успел предотвратить "карусели" и выявил ряд других нарушений, в связи с чем написал заявление в полицию. Решение суда он оспорил.

Салим Халитов также является руководителем регионального отделения профсоюза "Альянс врачей". Он бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедотравматологического центра имени Цахаева, уволившийся после того, как указал на нарушения в работе медучреждения. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях. 1 октября его задерживали после пикетов с требованием решить проблемы в работе травматологической службы.

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на странице "Преследование активистов".