Бывший сотрудник ортотравматологического центра в Махачкале Салим Халитов проводит акцию протеста на крыше этого учреждения. Фото Мурада Мурадова для "Кавказского уза"

02 марта 2022, 10:49

Салим Халитов объявил акцию протеста на крыше медцентра в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник ортотравматологического центра в Махачкале Салим Халитов объявил сегодня о проведении акции протеста на крыше этого учреждения. Халитов потребовал от властей проверить сведения о нарушениях в работе медучреждения, которые он обнародовал ранее.

Как сообщал "Кавказский узел", дагестанский активист Салим Халитов неоднократно проводил акции протеста сентябрьских выборов в Госдуму и Народное собрание Дагестана. 13 октября 2021 года Халитов провел пикет с требованием вернуться к всенародным выборам главы региона. В тот же день, по словам активиста, на него напали силовики, попытавшись спровоцировать на драку. 14 октября 2021 года Халитова задержали у металлодетектора на входе на центральную площадь Махачкалы, а 15 октября 2021 года числа суд в Махачкале признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции и назначил 10 суток административного ареста. После ареста Халитов объявил голодовку.

Салим Халитов также является руководителем регионального отделения профсоюза "Альянс врачей". Он бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского ортопедотравматологического центра имени Цахаева, уволившийся после того, как указал на нарушения в работе медучреждения. Затем он неоднократно выходил на акции протеста, пытаясь добиться наказания для тех, кто виновен в этих нарушениях.

Активист Салим Халитов сегодня утром поднялся на крышу республиканского ортотравматологического центра в Махачкале, где объявил о проведении акции протеста. Он заявил, что требует, чтобы "клевета, которая посыпалась на него" после того, как он выступил против неправильно установленного тамогрофа в медучреждении, была опровергнута Минздравом Дагестана.

"Председатель правительства, который был недавно назначен в Дагестане, сказал, что он будет бороться за жизнь каждого жителя. Что он наш, с народом. Пусть докажет это. Я хочу, чтобы он пришел в травматологический центр, я ему передам всю информацию, которая есть у меня. Каждый пункт пусть проверят. Если мои доводы действительно подтвердятся, то тогда они должны опровергнуть все, что говорили на меня в течение последних двух лет и извинились.  И тогда у нас будет мир и счастье", – сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

К зданию ортотравматологического центра подъехали несколько нарядов полиции, в том числе и руководитель Ленинского отдела МВД Махачкалы, а также двое сотрудников МЧС. Халитов находится на крыше уже больше часа, передал в 10.30 мск корреспондент "Кавказского узла".

Подробнее о выборах, которые прошли в сентябре 2021 года в Дагестане и других регионах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Имам махачкалинской мечети дал показания в пользу Абдулмумина Гаджиева", "Суд признал незаконным задержание активистки Дибировой в Махачкале", "Суд встал на сторону активиста Манапова в деле против силовиков".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 марта 2022, 11:37

02 марта 2022, 11:20

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